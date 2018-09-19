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Бубнов: «„Локомотив“ допустил грубые ошибки в обороне, за них и поплатился»

сегодня, 02:10
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о причинах поражения «Локомотива» от «Галатасарая» (0:3) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Как оценивать игру, в которой команда отрезками демонстрирует яркий футбол, сталкивается с невезением, а в итоге крупно проигрывает? 

«Локомотив» допустил грубые ошибки в обороне, за которые и был наказан. В эпизоде с первым голом дали пробить с близкой дистанции. Во втором случае получили опасный штрафной, Гильерме, возможно, стоило расположиться чуть ближе к центру ворот (хотя вратарь совершил несколько прекрасных спасений и в целом действовал уверенно).

Гости не справились с первыми минутами натиска «Галатасарая». В Турции очень важно выстоять в начале матча, обрести уверенность, сбить настрой соперника при равном счёте. 

Наконец, как мы видим, все те вопросы, что были актуальны для «Локомотива» по чемпионату России, перенеслись и на Лигу чемпионов. Проблемы с организацией игры, причём не только в атаке. Как раз нападение «железнодорожников» выглядело ярче, чем в предыдущих матчах РПЛ. Но всё равно видно, что из-за рваной подготовки к сезону команда Сёмина пока не вышла на уровень оптимальной функциональной готовности. 

Почему вышли играть в пять защитников, причём новым сочетанием? «Локомотив» готовился к долгой осаде. При атаках Игнатьев с Идову должны были активно подключаться по флангам, что в итоге и произошло. Фактически гости шли вперёд всемером, оставляя позади трёх центральных. То есть изначальная 5-4-1 трансформировалась в 3-6-1. Все эти перестроения происходили не от хорошей жизни. Что касается левого фланга обороны, то Рыбусь травмирован, а молодому Лысову Сёмин предпочёл более опытного Идову. 

Проигрывать на старте неприятно, особенно крупно. Но, если подумать, какая разница, с каким счётом? С точки зрения перспектив в турнире это поражение пока ни о чём не говорит. У «Локомотива» ещё будут шансы побороться.

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