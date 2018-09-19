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Канчельскис: «Это сумасшествие - обращать внимание на какие-то „лайки“»

сегодня, 09:13

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию в «Спартаке», который отстранил Андрея Ещенко и Дениса Глушакова от тренировок. Игроки «красно-белых» лайкнули видео актера и болельщика клуба Дмитрия Назарова, в котором он в стихотворной форме выступил с критикой в адрес главного тренера москвичей Массимо Карреры.

Вы мне объясните что такое «лайки». Я не пользуюсь этим безобразием и не буду пользоваться. Но если даже это и произошло, самое главное, чтобы был результат, чтобы были футболисты в обойме. Что здесь? На обиженных воду возят. Это сумасшествие - обращать внимание на какие-то «лайки». Это детский сад. Какие-то там «лайки». Собаку лайку знаю, а про «лайки» не знаю. 

Что за глупости творятся? Из-за этого нужно отстранять от тренировок?.. Если мы будем обращать внимание на «лайки», на овчарку, на спаниеля, что будет? Самим людям-то не смешно? Причину какую-то ищут. Ищут причину поражения. В себе пусть покопаются, а потом пусть ищут в том какие «лайки» у Глушакова и Ещенко. Дмитрий Назаров — эмоциональный человек, болельщик со стажем, очень переживает за «Спартак», и я его прекрасно понимаю. Ему, конечно, обидно, он имеет право выражать свое мнение. Но если мы будем обращать на все внимание, не знаю, что будет с нами. Мы уже забыли про футбол. Обсуждаем какие-то «лайки» - безобразие! Какая разница, кто что написал? Не понимаю, что такое «лайки». Если говорю — значит, говорю, не говорю — значит, не говорю. Какие проблемы? Поэтому никаких лаек, овчарок, спаниелей, пекинесов у меня нет. Хотя раньше были. Вы просто в себе разберитесь сначала.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:39
Дурдом, конечно! Вон, в "зеньке", Орлов что только не несёт и про физруков, и про футболёров - сменили физруков, разогнали футболёров, набрали новых жертв и забыли! И всё нормально! А тут из-за стишка безобидного скандал устроили, КВН на всю страну!
MALOVAR
MALOVAR ответил oFANATo
сегодня в 10:34
с галатасараем хватило цирко,стыдно сегодня
tuman960
tuman960 ответил denmig
сегодня в 10:16
Все не совсем так просто, как кажется! - публичный человек, выражая свое личное мнение, должен делать это с оглядкой на последствия! Да, Назаров давний болельщик Спартака , но именно благодаря Его необдуманным поступкам , вылился этот скандал!
скандал сделали вы сами ,а не Назаров,неужели трудно это понять!!!!
tuman960
tuman960
сегодня в 10:14
так о Спартаке ещё Высоцкий пел:

"Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась, -
Вместо чтоб поесть, помыться,
Уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экрана собралась."

так что ничего удивительного в цирки вокруг лайков!!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:14
Если бы Черчесов на всех обижался до чемпионата мира....
oFANATo
oFANATo ответил denmig
сегодня в 10:13
Сегодня цирк будет с плесенью! - новые рекорды игаряна и неудачные фокусы гончароконенко!
Уже отошел от цирка с ПАОК? Завтра будет цирк с Рапидом.
Alladins
Alladins
сегодня в 10:10
Если уже преданные болельщики осмеивают физрука, то скоро пупсиков ждет пердив.
denmig
denmig ответил cska.78
сегодня в 10:06
Пищевик - клуб клоунов!
Сегодня цирк будет с плесенью! - новые рекорды игаряна и неудачные фокусы гончароконенко!
denmig
denmig ответил kolpankolpan
сегодня в 10:03
Скандал вылился не из за Назарова , а из за лайкотрясов спамовских, которые щелкают по клаве имея муку вместо мозгов.А так-же из-за болезни мозга самого Кареры который слишком обидчив в Российских реалиях.
Не нужно давать повод - не будет лайкотрясов! Безусловно ни те, ни другой - не подумали тем местом, в которое они едят! А нужно было!
trimetil
trimetil
сегодня в 10:02
Канчельскису можно объяснить, что такое лайки, на примере письма четырнадцати. Он в свое время поставил подпись (лайк) под этим письмом.
cska.78
cska.78
сегодня в 10:01
    CSKA Rek
    CSKA Rek
    сегодня в 09:53
    ...нормально чо. Ты меня лайкнул, значит в футбол больше не играешь. Чисто спартаковский подход к делу. Зато весело всем
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 09:52
    Это спартак - тут "лайки" на первом месте! Тарасовка за европейские ценности!
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил denmig
    сегодня в 09:50
    Все не совсем так просто, как кажется! - публичный человек, выражая свое личное мнение, должен делать это с оглядкой на последствия! Да, Назаров давний болельщик Спартака , но именно благодаря Его необдуманным поступкам , вылился этот скандал!
    Скандал вылился не из за Назарова , а из за лайкотрясов спамовских, которые щелкают по клаве имея муку вместо мозгов.А так-же из-за болезни мозга самого Кареры который слишком обидчив в Российских реалиях.
    Antonchik
    Antonchik
    сегодня в 09:46
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
      сегодня в 09:45
      Канчельскис, а чего тут удивительного, в хрюшатнике не могут без скандалов!
      denmig
      denmig
      сегодня в 09:43
      Все не совсем так просто, как кажется! - публичный человек, выражая свое личное мнение, должен делать это с оглядкой на последствия! Да, Назаров давний болельщик Спартака , но именно благодаря Его необдуманным поступкам , вылился этот скандал!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 09:40
      Канчельскис - Самый добрый и позитивный человек на свете.....
      Каждое его высказывание - как елей на душу.....теплота и нескончаемый поток любви к окружающему его миру.....
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 09:33
      Циркачи одним словом.
      sir-5
      sir-5
      сегодня в 09:21
      Мир и мозги людей ныне так устроены-интернетстукачество. Потому что они в большинстве-"беспородные собаки",а не перечисленные здесь.
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