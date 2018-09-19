  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Лига Чемпионов
  • Россия. ФНЛ
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
ГлавнаяНовости

Тренер ЦСКА: «„Виктория“ – очень серьёзная команда. Легко точно не будет»

сегодня, 02:23
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА22:00 Не начался

Тренер ЦСКА Александр Ермакович поделился ожиданиями от гостевого матча с «Викторией» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В нашей группе есть «Реал» и «Рома», но «Викторию» ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Это очень серьёзная команда, которая имеет солидный опыт выступлений в еврокубках. В составе этого клуба есть обученные футболисты, которые уже многое прошли. В отличие от остальных трёх команд нашей группы, «Виктория» – достаточно сыгранный коллектив. У меня уже была возможность посмотреть некоторые их матчи. Скажу честно, легко ЦСКА точно не придётся.

Мы знакомы с этим клубом еще с 2011 года, когда в Лиге чемпионов с «Викторией» встречался БАТЭ. Они всегда действуют очень организованно и понимают, чего от них хочет тренер.

Капитан «Виктории» Роман Хубник ранее признался, что плохо знает нынешний состав ЦСКА,

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «„Локомотив“ допустил грубые ошибки в обороне, за них и поплатился»
Сегодня, 02:10 0
Сёмин: «Должны успеть подготовиться к „Зениту“. Функционально мы всё лучше»
Сегодня, 01:59 2
Фернандеш: «„Локомотив“ не заслужил такого разгрома»
Сегодня, 01:42 1
Идову: «К перерыву счёт должен был быть 1:1»
Сегодня, 01:32 1
Семин - о поражении в Стамбуле: «Это жизнь, переживем»
Сегодня, 00:48 4
Терим: «„Локомотив“ выглядел довольно пассивно»
Сегодня, 00:33 4
Обсудить
Все комментарии
Sunny.
Sunny.
сегодня в 02:34
в ЛЧ легко только Спартаку
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100