Тренер ЦСКА: «„Виктория“ – очень серьёзная команда. Легко точно не будет»

Тренер ЦСКА Александр Ермакович поделился ожиданиями от гостевого матча с «Викторией» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В нашей группе есть «Реал» и «Рома», но «Викторию» ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Это очень серьёзная команда, которая имеет солидный опыт выступлений в еврокубках. В составе этого клуба есть обученные футболисты, которые уже многое прошли. В отличие от остальных трёх команд нашей группы, «Виктория» – достаточно сыгранный коллектив. У меня уже была возможность посмотреть некоторые их матчи. Скажу честно, легко ЦСКА точно не придётся.