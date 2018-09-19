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Белоус: «Похоже, в „Спартаке“ многое устроено не совсем правильно»

сегодня, 09:21

Футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о сложившейся ситуации в «Спартаке», который накануне отстранил от тренировок Андрея Ещенко и Дениса Глушакова.

Мне не очень нравится то, что происходит в «Спартаке». Я не до конца понимаю, какая в этом клубе существует система управления и вертикаль, начиная от владельца и заканчивая селекционной службой. Скорее всего, там многое устроено не совсем правильно.

Ну а по поводу надуманных вещей, что могу сказать? «Спартак» - это очень публичный бренд, вокруг которого всегда происходят какие-то разговоры. У известного актёра Назарова как у болельщика есть абсолютно законное право сочинять стихи и выкладывать их в Инстаграме. Но не надо вешать ярлыки на футболистов, которые, скажем так, являются молодыми людьми. Не надо кричать, что якобы они сделали какие-то лайки и так далее и тому подобное. Я думаю, нужно быть более терпимыми и давать этим людям возможность реализовывать себя как футболистов. Надеюсь, что так и будет.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:18
В Спартаке, как пауки в банке.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:14
"Спартаку" надо брать пример с "Зенита": брать тренера , рукоплескать ему всей стаей бакланов, затем заклёвывать его дружно и с кучей бабла выгонять, а не стихи посвящать тренеришкам! И так до бесконечности, как меняет физруков "Зенит"! И презирать своих футболистов спартачам надо тоже поучиться у бомжей - тут равных им нет и не будет!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 10:08
Интересно, сколько серий будет в тарасовской Санта-Барбаре?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 10:07
Это еще Белоус мягко сказал, «Похоже, в „Спартаке“ многое устроено не совсем правильно», в Спартаке обыкновенный Цирк!😄😄😄
CSKA Rek
CSKA Rek
сегодня в 10:03
да всё у них нормально, руки прочь от спартачей, дайте людям спокойно работать
tuman960
tuman960
сегодня в 10:03
Мне не очень нравится то, что происходит в «Спартаке». Я не до конца понимаю, какая в этом клубе существует система управления и вертикаль, начиная от владельца и заканчивая селекционной службой. Скорее всего, там многое устроено не совсем правильно.
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там всё устроено не правильно начиная от названия,болел,руководства и хозяина!!!!Клуб который постоянно показывает как не должно быть в футболе и поэтому он всегда попадает в комические ситуации и над ним всегда смеются!!!
По поводу вчерашнего цирка-так это Спартак,в нормальном клубе никто бы не раздул из мухи слона и внимания даже на стихи не обратил,только краснобелые умудрились "сами себя высечь"!!!!!!
swift stream
swift stream
сегодня в 10:02
Коррупция сожрет спартак.
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
сегодня в 09:54
Пупсики зажрались, пора разгонять.
Romkurch
Romkurch
сегодня в 09:51
Карера опять опозорится в ЛЕ и сбежит.
LOpp
LOpp ответил sir-5
сегодня в 09:47
Уже ничейке согласны?
Ясно.
Sergus
Sergus
сегодня в 09:44
Тарасовка всегда отличалась скандалами и позором, не зря за пупсиков постоянно стыдно всей стране.
denmig
denmig
сегодня в 09:35
Не понимаешь - чего лезешь!? Разберись , выучись сначала!
sir-5
sir-5 ответил LOpp
сегодня в 09:27
Ск, вчера Локо играл в ЛЧ, сегодня кони будут. Давай их обсуждать.
А чё их обсуждать??? Одни проиграли,другие ничейку скатают.Вся надежда -на "Спартак".
sir-5
sir-5
сегодня в 09:26
...император играет на бирже,
государство уходит из рук...
LOpp
LOpp
сегодня в 09:23
Ск, вчера Локо играл в ЛЧ, сегодня кони будут. Давай их обсуждать.
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