Белоус: «Похоже, в „Спартаке“ многое устроено не совсем правильно»

Футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о сложившейся ситуации в «Спартаке», который накануне отстранил от тренировок Андрея Ещенко и Дениса Глушакова.

Мне не очень нравится то, что происходит в «Спартаке». Я не до конца понимаю, какая в этом клубе существует система управления и вертикаль, начиная от владельца и заканчивая селекционной службой. Скорее всего, там многое устроено не совсем правильно.

Ну а по поводу надуманных вещей, что могу сказать? «Спартак» - это очень публичный бренд, вокруг которого всегда происходят какие-то разговоры. У известного актёра Назарова как у болельщика есть абсолютно законное право сочинять стихи и выкладывать их в Инстаграме. Но не надо вешать ярлыки на футболистов, которые, скажем так, являются молодыми людьми. Не надо кричать, что якобы они сделали какие-то лайки и так далее и тому подобное. Я думаю, нужно быть более терпимыми и давать этим людям возможность реализовывать себя как футболистов. Надеюсь, что так и будет.