Члены ФИФА обсудят итоги ЧМ-2018 в России 23 сентября

Пресс-служба ФИФА сообщает, что тренеры и технические директоры из 200 ассоциаций и всех шести конфедераций, являющихся членами Международной федерации футбола, примут участие в Футбольной конференции в Лондоне в воскресенье. Техническая исследовательская группа ФИФА даст оценку чемпионату мира в России, включая ключевые статистические показатели.

Заместитель генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан прокомментировал будущее мероприятие.