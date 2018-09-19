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Члены ФИФА обсудят итоги ЧМ-2018 в России 23 сентября

сегодня, 14:17

Пресс-служба ФИФА сообщает, что тренеры и технические директоры из 200 ассоциаций и всех шести конфедераций, являющихся членами Международной федерации футбола, примут участие в Футбольной конференции в Лондоне в воскресенье. Техническая исследовательская группа ФИФА даст оценку чемпионату мира в России, включая ключевые статистические показатели.

Заместитель генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан прокомментировал будущее мероприятие.

Мы в восторге от такого большого интереса, который проявили конфедерации и ассоциации, входящие в ФИФА. Такой интерес необходим, чтобы наладить диалог между тренерами и техническими экспертами, которые приобрели ценный опыт в России, и теми тренерами и экспертами, чьи команды не прошли отбор на турнир. Такой диалог нужен для максимального использования преимуществ чемпионата мира и продвижения технических разработок на всех уровнях футбола.

«Лучший чемпионат мира в истории!» Участники, функционеры и политики – о ЧМ в России

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