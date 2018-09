Нагельсманн сегодня побьет рекорд Ганчаренко

Наставник «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн сегодня станет самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов. В 19:55 по московскому времени его команда сыграет с «Шахтером».

Нагельсманн в возрасте 31 года и 58 дней побил рекорд рулевого ЦСКА Виктора Ганчаренко, который готовил к еврокубковому турниру БАТЭ . Белорусскому специалисту на тот момент был 31 год и 99 дней.