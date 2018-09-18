Касильяс станет первым игроком, который проведет 20 сезонов в ЛЧ

сегодня, 21:57

37-летний голкипер Икер Касильяс попал в стартовый состав «Порту» на матч Лиги чемпионов против «Шальке» и тем самым установил новый рекорд.

Испанец стал первым игроком в истории футбола, который проведет в главном еврокубковом турнире 20 сезонов.