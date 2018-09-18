Касильяс станет первым игроком, который проведет 20 сезонов в ЛЧ

37-летний голкипер Икер Касильяс попал в стартовый состав «Порту» на матч Лиги чемпионов против «Шальке» и тем самым установил новый рекорд.
Испанец стал первым игроком в истории футбола, который проведет в главном еврокубковом турнире 20 сезонов.
Напомним, что футбольный праздник уже стартовал. В первых матчах турнира «Интер» обыграл «Тоттенхэм», а «Барселона» разгромила ПСВ.
Пусть пожинает заслуженные плоды, заслужил своей долгой и труднейшей работой. Потому что быть вратарем Реала с 2004 по 2010 - это конкретно должно не повезти))
Лучший футболист в истории моего любимого клуба. С очередным рекордом, Икермен!)
Пусть пожинает заслуженные плоды, заслужил своей долгой и труднейшей работой. Потому что быть вратарем Реала с 2004 по 2010 - это конкретно должно не повезти))
Лучший футболист в истории моего любимого клуба. С очередным рекордом, Икермен!)