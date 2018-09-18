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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 4:0 Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 2:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 17’ Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 0:0 Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 Идет первый тайм, 17’ Логотип футбольный клуб МонакоМонако 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 Идет первый тайм, 15’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
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Касильяс станет первым игроком, который проведет 20 сезонов в ЛЧ

сегодня, 21:57

37-летний голкипер Икер Касильяс попал в стартовый состав «Порту» на матч Лиги чемпионов против «Шальке» и тем самым установил новый рекорд.

Испанец стал первым игроком в истории футбола, который проведет в главном еврокубковом турнире 20 сезонов.

Напомним, что футбольный праздник уже стартовал. В первых матчах турнира «Интер» обыграл «Тоттенхэм», а «Барселона» разгромила ПСВ.

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 22:15
Касильяс великий вратарь, в отличии от дыр гея
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 22:11
ЗАСЛУЖИЛ УВАЖЕНИЕ!!!!!
Apsny
Apsny
сегодня в 22:05
Сливота всяких португалочек истеричных уважает, такого как Каса все уважают окромя марокканских порточнозаднеприводных.
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 22:02
Один из лучших в истории футбола. Лучший вратарь в истории Реала и сб. Испании.
Пусть пожинает заслуженные плоды, заслужил своей долгой и труднейшей работой. Потому что быть вратарем Реала с 2004 по 2010 - это конкретно должно не повезти))
Лучший футболист в истории моего любимого клуба. С очередным рекордом, Икермен!)
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