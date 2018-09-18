Месси обошел Роналду по хет-трикам в Лиге чемпионов

сегодня, 22:22

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил рекорд Лиги чемпионов. Оформив хет-трик в матче против ПСВ , он стал первым футболистом в истории, который забивал три и больше мячей в восьми матчах турнира.

Аргентинец по этому показателю обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, у которого в Лиге чемпионов было семь настолько результативных матчей.