Месси обошел Роналду по хет-трикам в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил рекорд Лиги чемпионов. Оформив хет-трик в матче против ПСВ, он стал первым футболистом в истории, который забивал три и больше мячей в восьми матчах турнира.
Аргентинец по этому показателю обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, у которого в Лиге чемпионов было семь настолько результативных матчей.
У Роналду: "Аякс", "Галатасарай", "Шахтер", "Мальме", "Вольфсбург", "Бавария" (доп время), "Атлетико".
У Роналду: "Аякс", "Галатасарай", "Шахтер", "Мальме", "Вольфсбург", "Бавария" (доп время), "Атлетико".