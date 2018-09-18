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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 4:0 Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 2:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 79’ Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 0:0 Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 Идет второй тайм, 77’ Логотип футбольный клуб МонакоМонако 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 Идет второй тайм, 75’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
22:00 77’ Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
22:00 Идет второй тайм, 79’ Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 2:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
22:00 76’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб ПортуПорту - - -
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Месси обошел Роналду по хет-трикам в Лиге чемпионов

сегодня, 22:22
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 0Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил рекорд Лиги чемпионов. Оформив хет-трик в матче против ПСВ, он стал первым футболистом в истории, который забивал три и больше мячей в восьми матчах турнира.

Аргентинец по этому показателю обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, у которого в Лиге чемпионов было семь настолько результативных матчей.

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Все комментарии
League1
League1
сегодня в 23:30
Типичный такой меська. Стату в сборной сделал в товарняках, стату в лиге чемпионов - на ПСВ и прочих баерах.
Ty4ka98
Ty4ka98 ответил 95-shishani-95
сегодня в 23:29
Интересно посмотреть, в ворота каких соперников они это сделали
У Месси: "Арсенал", "Виктория Пльзень", "Аякс", "Байер", АПОЭЛ, "Селтик", МС и ПСВ.
У Роналду: "Аякс", "Галатасарай", "Шахтер", "Мальме", "Вольфсбург", "Бавария" (доп время), "Атлетико".
vinyardrip
vinyardrip ответил Lionel Messi-10
сегодня в 23:28
Месси всегда первый 🔥🔥🔥
По росту с конца?))
vinyardrip
vinyardrip ответил alexfor
сегодня в 23:28
посмотри, огорчишься) сколько у кристины хет-триков апоэлам, шмальке, сараям и прочему овну)
А сам то смотрел?)) Писутор..
NGY
NGY ответил 95-shishani-95
сегодня в 23:24
Интересно посмотреть, в ворота каких соперников они это сделали
Из топов у Месси это Арсенал и МС, у Роналду это Бавария и Атлетико.
alexfor
alexfor ответил 95-shishani-95
сегодня в 23:12
Интересно посмотреть, в ворота каких соперников они это сделали
посмотри, огорчишься) сколько у кристины хет-триков апоэлам, шмальке, сараям и прочему овну)
Гавроша
Гавроша
сегодня в 23:04
Сейчас глоры кристины прибегут. )))
самый добрый
самый добрый ответил 95-shishani-95
сегодня в 23:00
Интересно посмотреть, в ворота каких соперников они это сделали
Тонко)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:50
Не удивлен!!! Так должно и быть!!!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 22:47
Ну хоть в чем то обошел Рона. Пусть гном порадуется своими хет-триками АПОЕЛям, Селтикам и прочим ПСВ.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:39
Интересно посмотреть, в ворота каких соперников они это сделали
Знатог
Знатог
сегодня в 22:31
Месси в этом сезоне будет лучшим. Роналду ещё не освоится в Ювентусе.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 22:27
Месси всегда первый 🔥🔥🔥
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