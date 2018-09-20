Жиго сняли швы

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.02
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.66 3.42 2.11
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.69 4.10 5.40
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.70 3.66 6.30
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.29 6.05 12.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.23 6.32
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 6.40 4.10 1.615
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.47 4.04
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.07 3.61 3.56
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.23 7.27
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 11.45 34.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 11.00 6.00 1.31
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Жиго сняли швы

сегодня, 16:01

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что защитник Самуэль Жиго продолжает восстановление от травмы связок колена, полученной в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

5 сентября французский футболист перенес операцию в римской клинике: ему сделали пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска. Накануне, 19 сентября, Жиго сняли швы, а начиная с пятницы он приступит к занятиям в бассейне.

Сам Жиго чувствует себя хорошо и в скором времени вернется в Москву, где продолжит реабилитацию на базе в Тарасовке.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
сегодня в 17:10
вовремя срулил, а то бы глушаков его под свои знамёна взял против физрука выступать.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 16:42
А что ему зашивали то?
Alista
Alista
сегодня в 16:34
Без Жиги в спартаке полный бардак, все партнеры перемешались.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 16:33
Скорейшего выздоровления!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 16:18
брат,здоровья,маловар здесь накажет воришку
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:10
Передайте ему,что баню закрыли,лайканутый спалился.)
Jum13
Jum13
сегодня в 16:08
Кто такие эти "швы" и зачем они снимали Жиго? Вот в чём вопрос! )))
Efimych
Efimych
сегодня в 16:06
а кады жига выйдя на поле усе в спартаке будуть другия и коучи и играки
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