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Пресс-служба «Спартака» сообщает, что защитник Самуэль Жиго продолжает восстановление от травмы связок колена, полученной в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

5 сентября французский футболист перенес операцию в римской клинике: ему сделали пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска. Накануне, 19 сентября, Жиго сняли швы, а начиная с пятницы он приступит к занятиям в бассейне.

Сам Жиго чувствует себя хорошо и в скором времени вернется в Москву, где продолжит реабилитацию на базе в Тарасовке.