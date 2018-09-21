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Игрок «Цюриха» упал в яму, празднуя гол

сегодня, 09:52
АЕКЛоготип футбольный клуб АЕК (Ларнака)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрихМатч завершен

Защитник «Цюриха» Бенжамин Кололли побежал за рекламные щиты праздновать гол в ворота АЕКа в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы (1:0), но не учел, что на стадионе кипрского клуба есть яма, отделяющая трибуны от поля.

Перепрыгнув бетонное ограждение, Кололли исчез с поля зрения камер. Одноклубники и стюарды побежали проверять, все ли в порядке с футболистом. К счастью, оборонец остался цел и смог продолжить встречу.

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Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 10:20
Очень эмоциально яркие полминуты выдались у чувака
drug01
drug01
сегодня в 10:18
В азарте всякое бывает
Jum13
Jum13
сегодня в 10:07
А со спартаком таких казусов представить невозможно - шах и мат!
Faustello
Faustello
сегодня в 09:58
Это было забавно )))
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