Игрок «Цюриха» упал в яму, празднуя гол

Защитник «Цюриха» Бенжамин Кололли побежал за рекламные щиты праздновать гол в ворота АЕКа в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы (1:0), но не учел, что на стадионе кипрского клуба есть яма, отделяющая трибуны от поля.

Перепрыгнув бетонное ограждение, Кололли исчез с поля зрения камер. Одноклубники и стюарды побежали проверять, все ли в порядке с футболистом. К счастью, оборонец остался цел и смог продолжить встречу.

Haha I don’t think this FC Zurich player realised how deep the drop was! 😅 pic.twitter.com/il9i1GqdwK

