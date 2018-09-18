  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Кубок
  • Англия. Чемпионшип
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Китай. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Идет первый тайм, 31’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 0:0 Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 31’ Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту - - -
ГлавнаяНовости

Воспитанник «Ливерпуля» завершил карьеру в 29 лет из-за неизлечимой болезни

сегодня, 18:44

29-летний защитник «Болтона» Стивен Дарби объявил о завершении игровой карьеры.

У футболиста была диагностирована болезнь двигательного нейрона. Это прогрессирующее заболевание, которое поражает двигательные нейроны в головном и спинном мозге. Впоследствии гибель клеток приводит к нарастающей слабости всех групп мышц. Большинство пациентов с таким диагнозом не живут дольше трех лет с момента, когда начали проявляться первые симптомы. Самым известным человеком с такой болезнью был английский физик Стивен Хокинг.

Дарби попросил общественность не создавать дополнительный ажиотаж, поскольку сейчас он хочет провести время с близкими людьми.

Отметим, что защитник является воспитанником «Ливерпуля».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Роналду забил дебютный гол за «Ювентус»
16 сентября 21
«Несносные дети» мирового футбола
15 сентябряВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опека3
Неймар пропустит матч с «Сент-Этьеном»
14 сентября 4
Юрист: «Вольдемар Антон не может быть заигран за сборную России»
14 сентября 24
Охота на нового Беккенбауэра и Бускетса
14 сентябряСергей Иванов в блоге ПЕРСОНАльная опека6
Избежавший службы в армии Сон Хын-Мин вернулся в «Тоттенхэм»
14 сентября 6
Обсудить
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 20:20
Мда... Дела...
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 20:11
Жаль парня
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 19:39
Здоровья! Чудеса иногда происходят.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100