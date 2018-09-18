Воспитанник «Ливерпуля» завершил карьеру в 29 лет из-за неизлечимой болезни

сегодня, 18:44

29-летний защитник «Болтона» Стивен Дарби объявил о завершении игровой карьеры.

У футболиста была диагностирована болезнь двигательного нейрона. Это прогрессирующее заболевание, которое поражает двигательные нейроны в головном и спинном мозге. Впоследствии гибель клеток приводит к нарастающей слабости всех групп мышц. Большинство пациентов с таким диагнозом не живут дольше трех лет с момента, когда начали проявляться первые симптомы. Самым известным человеком с такой болезнью был английский физик Стивен Хокинг.

Дарби попросил общественность не создавать дополнительный ажиотаж, поскольку сейчас он хочет провести время с близкими людьми.

Отметим, что защитник является воспитанником «Ливерпуля».