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Роналду 7:5 Месси. Лучшие из лучших в Лиге чемпионов

сегодня, 15:15

Лионель вышел вперед по хет-трикам, а Криштиану сохраняет отрыв по голам. «Соккер.ру», выбирая новых фаворитов в гонке снайперов, вспоминает самых метких.

Стартовал 27-й розыгрыш турнира, а всего 17 человек удостаивались чести носить звание «Лучший бомбардир сезона в ЛЧ», причем трижды были годы с двумя и более победителями. Список такой короткий благодаря двум людям, чьи имена вы знаете.

За 11 последних лет только один человек смог не превзойти, но повторить показатели Лионеля и Криштиану в ЛЧ – бразилец Неймар забил 10 мячей, когда Роналду взял паузу после рекордного сезона, а Месси повторил результат напарника.

17 голов – лучший показатель по голам за сезон в истории. Принадлежит Криштиану Роналду, поставил португалец его четыре года тому назад, когда «Реал» наконец выиграл ЛЧ спустя 12 лет ожидания.

Интересно, кто-то сможет назвать всех лучших бомбардиров сезонов в истории ЛЧ? Нет сомнений, что все знают Месси и Роналду. Должны бы назвать Шевченко, ван Нистелроя и Рауля, ведь у них несколько побед в этой номинации за карьеру.

Фанаты «Барселоны» добавят Неймара и Ривалдо, «Ювентуса» - вспомнят о Дель Пьеро. Болельщики МЮ со стажем к ван Нистелрою добавят Йорка, и будут правы – в 1999 году, когда выиграли в финале на «Камп Ноу», Дуайт вместе с молодым Андреем Шевченко добрался до вершины, забив по 8 голов.

Кстати, свою первую победу Роналду отпраздновал с таким же показателем. Не всегда лучшие снайперы ЛЧ забивали по 12-16 голов. Девять победителей многие соберут, а вот с еще восемью фамилиями не будет проблем только у тех, кто четко помнит сезоны начала девяностых и не забывает неожиданных победителей.

Даже вопрос о первом лучшем снайпере сезона ЛЧ – с подвохом. Идут споры, учитывать квалификацию в первых сезонах, или нет? Честно говоря, там были порой такие матчи, что скорее надо учитывать – не ровня нынешней квалификации, скорее как плей-офф перед группами. Но были и проходные поединки, так что стоит объявить победителей по двум методикам.

Форвард ПСВ Ромарио забил 7 мячей, но был также Франк Созе из «Марселя», который отличился 5 раз без учета квалификационных раундов. Через год случилась похожая история. В первый и последний раз увидели на вершине защитника. Рональд Куман забил 8 мячей, хотя и пережил в финале унижение против «Милана» - 0:4.

Но у Стоичкова было 5 мячей без учета первых раундов, так что он – первый по общим правилам. Кстати, кроме Кумана восемь голов было у нападающего Винтона Руфера из «Вердера» и сборной Новой Зеландии. А вот через год лучшим снайпером стал либериец Джордж Веа, игравший за ПСЖ – никаких споров, 7 мячей в основном раунде.

Кстати, лучшим в сезоне можно было стать с пятью голами. Милинко Пантич забил лишь пять за «Атлетико» через два года после Веа и через год после Литманена, но оказался лучшим. А первым поднял планку Алессандро Дель Пьеро, единственный итальянец с победой забил 10 мячей за сезон в Лиге чемпионов.

Но если Дель Пьеро как голеадора сезона еще вспомнят, то тройную победу Жардела, Ривалдо и Рауля не все в памяти воскресят. Также не все вспомнят ударный сезон форварда «Монако» Морьентеса. Более того, даже о том, что Кака с 10 голами побеждал, не каждый четко помнит. Хотя бразилец вместе с Созе – единственные за 27 лет хавбеки с победами.  

В целом собралась элитная компания. У Стоичкова, Веа, Шевченко, Кака, Месси и Роналду есть «Золотые мячи» - а это треть тех, кто побеждал за все время. А Дель Пьеро и Рауль стали легендами и без этой награды. Случайных людей в списке лучших снайперов сезона нет. И Жардел, и Морьентес высоко в списке самых результативных в истории ЛЧ.

Гегемония Месси и Роналду отодвинула на второй план в борьбе за этот приз результативных в ЛЧ Левандовски, Бензема, Анри и Ибрагимовича в разные годы – они без побед и статуса лучшего снайпера сезона. Да, Карим тоже в этом списке, в мире всего три действующих игрока с 50 и более голами в престижном турнире, и француз рядом с лидерами.

Всего 14 клубов могут похвастаться тем, что их футболисты становились лучшими снайперами сезона в ЛЧ. По одному разу это были игроки «Аякса», ПСВ, «Вердера» (если учитывать квалификацию), «Марселя», «Ювентуса» (надо сказать об этом Роналду), киевского «Динамо», «Порту», «Атлетико» и «Монако».

По две победы у ребят из ПСЖ и «Милана», а дальше гегемоны – «Реал», «Барселона» и МЮ. 5 побед на счету англичан. У каталонцев 7 успехов (не 8, поскольку Стоичков и Куман лидировали в одном сезоне согласно двум разным трактовкам понятия «лучший снайпер»). А исторически на первом месте «Реал». 2 победы Рауля, 6 успехов Роналду – первые.

Получается, у нового и без того крутого сезона ЛЧ есть дополнительная интрига. Если Месси выиграет гонку, то «Барселона» сравняет счет. А вот если победит Роналду, то их общий счет станет 8:5, вряд ли Лионель хочет увидеть такую развязку. Ведь он 14 лет подряд забивает в ЛЧ, а за последние шесть сезонов только один раз был первым, причем параллельно с Роналду. Криштиану хорош – 6 побед подряд не было ни у кого в истории, да и ни у кого вообще, кроме португальца.  

Кто станет лучшим снайпером ЛЧ сезона-2018/19?

У букмекеров фаворитом является Месси, дальше идет Роналду – какая неожиданность. А следом плетутся Агуэро, Левандовски, Мбаппе, Кейн, Кавани, Бэйл, Неймар и Салах, в чьи победы верят сильнее, чем в успех Бензема. Хотя Карим, как сказано выше, является специалистом подбирать мячи в ЛЧ, и без Роналду может распоясаться.

До этого сезона 11 лет подряд угадать было просто. Или Месси, или Роналду, или оба – как три года назад. Сейчас заметно, что Лионель одержим идеей забивать и приносить «Барселоне» победы именно в ЛЧ, а мотивировать Криштиану в «Ювентусе» не нужно, сам понимает, зачем его подписали. Круто, что два ветерана футбола сохраняют мотивацию.

Наблюдать за игрой Месси в лучших матчах – как пересматривать хорошее кино спустя много лет, ведь красиво начал, пускай ПСВ и не ПСЖ. Вроде видели все эти ходы, штрафные, финты, уходы, даже передачи напарников похожие были, но словно переживаешь дежавю. Магия сохраняется благодаря качеству, как в хорошем кино. Месси начал с хет-трика, а сегодня ход Криштиану.

Нет сомнений, что оба мечтают завершить европейскую карьеру как лучшие снайперы ЛЧ в истории турнира. Пока общий счет 120:103, но поскольку у португальца на два приза лучшему голеадору сезона больше – Месси принял вызов. И бросил перчатку Роналду, ведь хет-трик аргентинца стал его восьмым в ЛЧ. Сумел оторваться от португальца, на счету которого семь матчей с тремя голами за вечер.

Остальные далеко позади, но даже после отъезда Криштиану из Испании остается поле, где можно сравнить его и Месси – Лига чемпионов. Ваш ход, сеньор Роналду!  

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Принцесса соккера
Принцесса соккера
сегодня в 15:45
Бензема будет или Бейл
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 15:21
Месси, как обычно, закончится на групповом этапе, в плей-офф будет призраком на поле, Неймар, Салах (синдром второго сезона налицо), Левандовски, Кейн - тоже смешно. Остается Бейл, Мбаппе и Роналду
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