«Несносные дети» мирового футбола

сегодня, 16:30

Незрелым можно быть в любом возрасте, но странным образом инфантильность в эгоистичной профессии футболиста всегда мешает. О знаменитостях - на «Соккер.ру».

Поль Погба, 25 лет

Потенциальная трансферная стоимость: 145 млн евро.

Чемпион мира, вице-чемпион Европы, победитель Серии А. Человек, с которым статистика МЮ идет вверх. Но речь о человеке, с которым Моуриньо не справился. У Жозе в карьере хватало трудных подростков в основе, но показуха от Поля может утомить фанатов и боссов МЮ . Единственная взрослая вещь, которая Погба удается – не светит личную жизнь. А на поле умеет все, когда хочет себя показать. Но когда надевает бутсы, как у Зидана, то от подобной параллели становится смешно.

Зинедин до проплешины на голове был зверски серьезным футболистом, проявлявшим хулиганскую натуру только при удалениях и обводках. А Погба часто как большой капризный ребенок. На словах никуда не уходит из МЮ , а на деле его агент Райола готовит счет для своих процентов от следующей сделки. Мино организует торги, ведь знает, что незрелого хавбека можно выгодно продать. В «Ювентус», «Барселону», «Реал» или ПСЖ – желающие найдутся. Но как в Манчестере ошиблись, требуя от Поля взрослой игры дважды в неделю, так и другие, скорее всего, не получат максимум. Сделал исключение для сборной Франции, не более.

Лерой Сане, 22 года

Потенциальная трансферная стоимость: 150 млн евро.

Лучший молодой игрок АПЛ скатывается. Лев провалил чемпионат мира, ведь доверился людям, которые ему в рот заглядывали. Прозевал момент раскола в сборной Германии – столкновение субкультур привело к разделению на группы, и потому что не знал, как обуздать талантливых, но взбалмошных игроков. Вроде Сане, у которого сейчас проблемы в МС Гвардиолы. Даже странно, что в семье спортсменов вырос такой инфантильный ребенок. Мама футболиста - призер Олимпиады, немецкая гимнастка Регина Вебер, а отец – сенегальский форвард Сулейман Сане.

Все три сына пары – футболисты, но старший Лерой словно малыш по поведению. Что можно сказать про эго человека, у которого на спине татуировка его самого в полный рост? Во-первых, такое решение говорит об ужасных комплексах. Во-вторых, о переоценке себя любимого. Тони Кроос прямо сказал – порой непонятно, есть ли для Сане разница между победой и поражением? Сейчас Лерой, как любой инфантильный человек, прикроется тем, что у него был стресс из-за беременности подруги? Но на самом деле певица Кэндис Брук после рождения девочки на прошлой неделе получит двух детей в окружении.

Рахим Стерлинг, 23 года

Потенциальная трансферная стоимость: 155 млн евро.

«Манчестер Сити» развалится, если зимой Стерлинг окажется в «Реале» после срыва переговоров о новом контракте? Никак нет. Гвардиола переживет эту потерю, ведь именно из-за инфантильности двух вингеров купил третьего за огромные деньги. Не сказать, что Марез сильно отличается по отношению от Стерлинга и Сане. Алжирцу тоже порой не хватало дисциплины, чтобы быстрее вынырнуть из низших лиг. Но когда говорим о Рахиме, то понимаем, почему Гвардиола не всегда в восторге от его игры.

Крайний полузащитник, который может играть стабильно, выбирает другой путь, а на первые полосы попадает из-за татуировки автомата, а не победы в финале ЛЧ . Прямо сейчас Рахим требует у «Манчестер Сити» 275 тысяч фунтов в неделю вместо 100 тысяч, как доселе. С какой радости? Лидеры «горожан» - Гвардиола, Агуэро, Де Брюйне, Давид Сильва, Фернандиньо. Эдерсон и Менди важнее структурно. Рахим прибавил во многом потому, что играет с чемпионами, но забывает об этом. Он и «Реалу» не нужен, поскольку в 23 года остается инфантильным на поле.

Деле Алли, 22 года

Потенциальная трансферная стоимость: 170 млн евро.

Когда в ударе – разорвет любого! Но серьезные клубы боятся его подписывать, ведь Деле не доказал, что умен и мудр. Алли придумал всемирно известный «челендж»? Вот это достижение! Холодной водой на Западе обливались, чтобы помочь больным боковым амиотрофическим склерозом, а новое «испытание» лишь повеселит людей, что не смогут сложить пальцы вместе и повернуть руку так, как это делает хавбек «шпор». Деле пока чаще развлекается и хулиганит, чем побеждает в больших матчах. Только ребенок допустил бы, чтобы в Сеть попало секс-видео с ним, снятое посторонним.

А вот когда нужна взрослая игра, то Алли не уничтожает хорватов и бельгийцев. У Деле есть шикарные матчи за клуб, но когда разговор заходит о стабильности, то даже Почеттино на стороне критиков. Вот только Маурисио считает, что взрослее Алли сделает время. А ведь не факт! У парня много нерешенных личных проблем – бросил отец, мать жутко пила, пришлось взрослеть в семье друга. К нему хорошо относились, но брошенным себя точно чувствовал. Даже любимый «Ливерпуль» его отверг. Вот и не вырос Деле Алли, хотя рано стал богатым и знаменитым.

Пауло Дибала, 24 года

Потенциальная трансферная стоимость: 160 млн евро.

Будущий Алексис Санчес? В последнее время малыш Пауло умело ищет себе оправдания – в сборной реализоваться мешает Месси, а в клубе завелся коварный Роналду. А до этого винил тренера «Ювентуса». Аллегри говорит, что Пауло в основе не хватает, ведь аргентинец умело связывает линии, но при этом Массимилиано не спешит строить игру так, чтобы жертвовать другими, а не молодым форвардом. Пауло не растет как игрок, поскольку впустую теряет время.

В «Ювентусе» умеют нянчиться со сложными подростками – Погба у них был частью системы и смотрелся так органично, как никогда в последующей карьере. Даже в сборной Франции летом Поль не был настолько уместным, как в юности в Турине. И Дибала не уместен в сборной Аргентины, где был Месси – де-факто пропустил чемпионат мира. Пауло будет думать о смене клуба зимой, но ему надо обмозговать смену отношения к работе. У аргентинца есть все, чтобы играть легендарно, кроме чемпионского характера и отношения трудоголика. Пирло прав – Дибале пора тренироваться так, как Роналду.

Неймар Жуниор, 26 лет

Потенциальная трансферная стоимость: 190 млн евро.

Если «Барселона» вернет Неймара, то получит победы в ЛЧ без поддержки молодого Месси? Вряд ли. Бразильский форвард несерьезно относится к работе. Ведь Неймар в недавнем праздновании гола в Лиге 1 – подбежал к плакату, где писали, что он плакса, и изобразил рыдания. Причем в той неожиданно сложной игре ПСЖ выручил студент Мбаппе, которого бразилец уже научил плохому. Килиан толкнул соперника после фола, поэтому пропустит три матча.

У самого Неймара удалений мало, зато 146 желтых карточек. Сто сорок шесть штук! У Рамоса всего 234 «горчичника» в разных турнирах. По среднему количеству желтых карточек за год карьеры бразилец опережает испанца. А ведь Серхио – рекордсмен своей страны по предупреждениям и удалениям. Карточки, несносное поведение, слезы, симуляции Неймара – набор очень незрелого человека. Вся жизнь бразильца как ода инфантильности.

С юности скандалил в Бразилии. Выбрал «Барселону», а не «Реал», когда больше заплатили. Нанял акул-адвокатов и отобрал у матери своего сына опеку. Как сообщают из Франции, изменял новой подруге-актрисе в Париже, а когда накануне ЧМ -18 получил травму – улетел в Бразилию, где позвал ее себя развлекать. Также лично принес чек на 222 млн евро в офис «Барселоны», чтобы ткнуть в лицо Бартомеу. А теперь его отец-агент ведет переговоры… с каталонцами и «Реалом», что злит ПСЖ .

Неймар мог бы стать легендой, а рискует остаться вечным кандидатом на престол. Бразильца некому ставить на место. Тите его защищает и подставляет плечо под рыдания, Тухель хвалит. И Неймара часто заносит. На днях не сумел закрыть рот после обычной желтой карточки после новой симуляции – набросился на арбитра. Форвард умеет считать варианты – хорошо играет в покер, не только в футбол, но нет мудрости и солидности.

Пока бразилец и каждый в этом списке ведет себя как капризный ребенок-миллионер – его ждет судьба спортсменов, которые успешно начали, чтобы еще до тридцати лет разочаровать. Здесь все безумно ценные и талантливые, ни одного возрастного игрока, но вместе с тем никого взрослого. А ведь в современном мире футбола за контракт каждого заплатят больше 100 млн евро…