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Роналду забил дебютный гол за «Ювентус»

сегодня, 17:20
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил дебютный гол за туринский клуб в официальном матче. Португалец отличился в матче 4-го тура чемпионата Италии против команды «Сассуоло».

Напомним, что Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» минувшим летом.

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Все комментарии
FERIS
FERIS ответил Alex12357
сегодня в 18:02
Без дурака Роналду ,Ювентус выигрывал 7-0!
дурак это твой петушок неймар.
FERIS
FERIS ответил Великий Князь
сегодня в 18:01
Старт положен. У хейтеров полные штаны. Аха-ха)
барсучата из штанов выпрыгивают от злости.
juvenale
juvenale ответил вoлгoдoн
сегодня в 18:00
серьезная заявка гeя на золотой мячик,не иначе)
а когда это ты на зм стал претендовать хахха
FERIS
FERIS ответил ronaldo743
сегодня в 17:59
Для сравнения. "Деревянные" Бэйл и Бензема НА ДВОИХ пробили 26 раз и забили 7 мячей. НГУ (все эти годы): "Они только мешают моему небесному Замыкалду тащить Реал". =)
А месси вчера играл интересно?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:43
Любимый счет Ювентуса 2-0
ronaldo743
ronaldo743
сегодня в 17:41
Для сравнения.

"Деревянные" Бэйл и Бензема НА ДВОИХ пробили 26 раз и забили 7 мячей.

НГУ (все эти годы): "Они только мешают моему небесному Замыкалду тащить Реал". =)
Alex12357
Alex12357
сегодня в 17:38
Ещё матч не окончился а скворцы уже запели!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:35
Есть и второй...
Alex12357
Alex12357
сегодня в 17:35
Без дурака Роналду ,Ювентус выигрывал 7-0!
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил вoлгoдoн
сегодня в 17:32
серьезная заявка гeя на золотой мячик,не иначе)
на худой конец - лучший гол тура)
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 17:31
Старт положен. У хейтеров полные штаны. Аха-ха)
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 17:31
а уж после 1-го тайма думал, что детишки, которые поставили "на Роналду" завтра в школе останутся без булочки)) С почином!
Action
Action ответил Против ЦСКА
сегодня в 17:27
Надо еще один, вдогонку.
Пожалуйста!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 17:26
Надо еще один, вдогонку.
Action
Action ответил вoлгoдoн
сегодня в 17:25
серьезная заявка гeя на золотой мячик,не иначе)
Странный ты...
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 17:24
серьезная заявка гeя на золотой мячик,не иначе)
Action
Action
сегодня в 17:22
Начало положено. С почином!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:22
прорвало
Sam Samych
Sam Samych
сегодня в 17:22
С пачином!
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