Роналду забил дебютный гол за «Ювентус»

сегодня, 17:20

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил дебютный гол за туринский клуб в официальном матче. Португалец отличился в матче 4-го тура чемпионата Италии против команды «Сассуоло».

Напомним, что Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» минувшим летом.