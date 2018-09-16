Роналду забил дебютный гол за «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил дебютный гол за туринский клуб в официальном матче. Португалец отличился в матче 4-го тура чемпионата Италии против команды «Сассуоло».
Напомним, что Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» минувшим летом.
"Деревянные" Бэйл и Бензема НА ДВОИХ пробили 26 раз и забили 7 мячей.
НГУ (все эти годы): "Они только мешают моему небесному Замыкалду тащить Реал". =)
"Деревянные" Бэйл и Бензема НА ДВОИХ пробили 26 раз и забили 7 мячей.
НГУ (все эти годы): "Они только мешают моему небесному Замыкалду тащить Реал". =)