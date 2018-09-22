Милинкович-Савич будет зарабатывать в «Лацио» 3 млн евро в год

Итальянская пресса сообщает, что полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич в ближайшие дни должен поставить подпись под новым контрактом.
Недавно агент игрока подтвердил, что стороны согласовали детали сделки. По новому договору хавбек будет зарабатывать 3 млн евро за сезон плюс бонусы.
Самое примечательное, что в новом контракте будет отсутствовать сумма отступных. Теперь любой клуб, который пожелает купить Сергея, будет вести переговоры напрямую с «Лацио».
Леандро Паредес - 5 млн евро
Ведран Чорлука - 4,5 млн евро
Бранислав Иванович - 4,1 млн евро
Мануэл Фернандеш - 3,8 млн евро
Куинси Промес (Спартак, 2018) - 3,8 млн евро
Артем Дзюба - 3,6 млн евро
Луис Адриано - 3,5 млн евро
Александр Кокорин - 3,3 млн евро
Доменико Кришито (Зенит, 2018) - 3 млн евро
Федор Смолов (Краснодар, 2018) - 2,9 млн евро
Леандро Паредес - 5 млн евро
Ведран Чорлука - 4,5 млн евро
Бранислав Иванович - 4,1 млн евро
Мануэл Фернандеш - 3,8 млн евро
Куинси Промес (Спартак, 2018) - 3,8 млн евро
Артем Дзюба - 3,6 млн евро
Луис Адриано - 3,5 млн евро
Александр Кокорин - 3,3 млн евро
Доменико Кришито (Зенит, 2018) - 3 млн евро
Федор Смолов (Краснодар, 2018) - 2,9 млн евро