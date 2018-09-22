Милинкович-Савич будет зарабатывать в «Лацио» 3 млн евро в год

сегодня, 11:19

Итальянская пресса сообщает, что полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич в ближайшие дни должен поставить подпись под новым контрактом.

Недавно агент игрока подтвердил, что стороны согласовали детали сделки. По новому договору хавбек будет зарабатывать 3 млн евро за сезон плюс бонусы.

Самое примечательное, что в новом контракте будет отсутствовать сумма отступных. Теперь любой клуб, который пожелает купить Сергея, будет вести переговоры напрямую с «Лацио».