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«Манчестер Сити» продлил контракт с основным форвардом

сегодня, 11:04

«Манчестер Сити» объявил о продлении сотрудничества с основным нападающим команды Серхио Агуэро еще на один сезон. Соглашение рассчитано до 2021 года.

Аргентинец провел за «горожан» 299 матчей и забил 204 мяча.

В пяти стартовых турах АПЛ Агуэро забил три гола и сделал две результативные передачи. В сентябре 30-летний футболист признался, что «давно так хорошо себя не чувствовал».

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Все комментарии
andre_can
andre_can
сегодня в 11:31
Агуэро крут, тут даже не напишешь не прибавишь!!!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 11:16
Отличная новость! Агуэро лучший!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:14
надежда на лидерство сохраняется...
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