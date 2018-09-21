«Манчестер Сити» продлил контракт с основным форвардом

«Манчестер Сити» объявил о продлении сотрудничества с основным нападающим команды Серхио Агуэро еще на один сезон. Соглашение рассчитано до 2021 года.
Аргентинец провел за «горожан» 299 матчей и забил 204 мяча.
📝 @aguerosergiokun... new contract... enough said! #mancity pic.twitter.com/J8v60LUEPQ— Manchester City (@ManCity) 21 сентября 2018 г.
В пяти стартовых турах АПЛ Агуэро забил три гола и сделал две результативные передачи. В сентябре 30-летний футболист признался, что «давно так хорошо себя не чувствовал».