«Манчестер Сити» продлил контракт с основным форвардом

сегодня, 11:04

«Манчестер Сити» объявил о продлении сотрудничества с основным нападающим команды Серхио Агуэро еще на один сезон. Соглашение рассчитано до 2021 года.

Аргентинец провел за «горожан» 299 матчей и забил 204 мяча.