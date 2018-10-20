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Лондонский «Арсенал» не планирует зимой тратиться на новичков

20 октября 2018, 15:07

Рауль Санллеи, отвечающий за трансферную деятельность «Арсенала», сообщил, что клуб будет скромно себя вести в январе.

Мы еще не начали думать о приобретениях. Зимнее трансферное окно нас не особо интересует, если только не появится какой-нибудь особенный вариант.

Мы всегда настороже и следим за рынком, если появляется интересная возможность. Лично я не большой поклонник зимних переходов. Они создают ненужные проблемы. Это не правило, а принцип.

Согласно последним слухам, «Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Малкому.

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ZaZizu
ZaZizu
20 октября 2018 в 23:11
Как по мне, всё верно-команда укомплектована, в каждой линии конкуренция....ну разве что Эктору достойного оппонента подобрать)
Гость
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