Лондонский «Арсенал» не планирует зимой тратиться на новичков

Рауль Санллеи, отвечающий за трансферную деятельность «Арсенала», сообщил, что клуб будет скромно себя вести в январе.

Мы еще не начали думать о приобретениях. Зимнее трансферное окно нас не особо интересует, если только не появится какой-нибудь особенный вариант.

Мы всегда настороже и следим за рынком, если появляется интересная возможность. Лично я не большой поклонник зимних переходов. Они создают ненужные проблемы. Это не правило, а принцип.