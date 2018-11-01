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Орлов: «Санкт-Петербург готов принять финал Лиги чемпионов»

01 ноября 2018, 16:18

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможность проведения финала Лиги чемпионов-2021 в Санкт-Петербурге.

Стадион великолепный, город готов, недавно ЧМ проводил. Будет очень здорово. Насколько это реально? А почему нет? У нас же еще на этом стадионе будет ЧЕ. Поэтому мы в обойме, и к футболу, к счастью, у нас нет санкций. Так что у нас всё в порядке.

Что значит такое событие для Санкт-Петербурга? Вообще в Петербурге много было особенных событий. Был же, например, финал Кубка Конфедераций, Игры доброй воли. Болельщиков футбола достаточно в городе. Это очень грандиозное событие для города. Главное, чтобы УЕФА разрешил.

В Москве и в Петербурге в последнее время не так много таких событий стало. Надо больше по разным видам спорта проводить в стране. Я всегда жалею, что пропали зимние Кавголовские игры, это были замечательные соревнования по лыжным гонкам. База есть, можно делать соревнования по прыжкам с трамплина, биатлон. Надо обязательно проводить такие соревнования. Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будет грандиозным событием.

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