Орлов: «Санкт-Петербург готов принять финал Лиги чемпионов»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможность проведения финала Лиги чемпионов-2021 в Санкт-Петербурге.
Стадион великолепный, город готов, недавно ЧМ проводил. Будет очень здорово. Насколько это реально? А почему нет? У нас же еще на этом стадионе будет ЧЕ. Поэтому мы в обойме, и к футболу, к счастью, у нас нет санкций. Так что у нас всё в порядке.
Что значит такое событие для Санкт-Петербурга? Вообще в Петербурге много было особенных событий. Был же, например, финал Кубка Конфедераций, Игры доброй воли. Болельщиков футбола достаточно в городе. Это очень грандиозное событие для города. Главное, чтобы УЕФА разрешил.
В Москве и в Петербурге в последнее время не так много таких событий стало. Надо больше по разным видам спорта проводить в стране. Я всегда жалею, что пропали зимние Кавголовские игры, это были замечательные соревнования по лыжным гонкам. База есть, можно делать соревнования по прыжкам с трамплина, биатлон. Надо обязательно проводить такие соревнования. Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будет грандиозным событием.