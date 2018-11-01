Орлов: «Санкт-Петербург готов принять финал Лиги чемпионов»

Футбольный комментатор прокомментировал возможность проведения финала Лиги чемпионов-2021 в Санкт-Петербурге.

Стадион великолепный, город готов, недавно ЧМ проводил. Будет очень здорово. Насколько это реально? А почему нет? У нас же еще на этом стадионе будет ЧЕ . Поэтому мы в обойме, и к футболу, к счастью, у нас нет санкций. Так что у нас всё в порядке.

Что значит такое событие для Санкт-Петербурга? Вообще в Петербурге много было особенных событий. Был же, например, финал Кубка Конфедераций, Игры доброй воли. Болельщиков футбола достаточно в городе. Это очень грандиозное событие для города. Главное, чтобы УЕФА разрешил.