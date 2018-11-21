Де Лаурентис: «Если ПСЖ отдаст Кавани даром, он может вернуться в „Наполи“»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис порассуждал о возможном возвращении в клуб нападающего Эдинсона Кавани, выступающего в ПСЖ .

Я был рад встретиться с Кавани, мы обнялись и тепло пообщались.

Если брать Париж, то там у тебя нет острова Капри и всех этих чудесных дней, которые можно там провести. Кроме того, в столице Франции не ощущается такая сумасшедшая любовь болельщиков, как здесь.