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Де Лаурентис: «Если ПСЖ отдаст Кавани даром, он может вернуться в „Наполи“»

вчера, 19:12

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис порассуждал о возможном возвращении в клуб нападающего Эдинсона Кавани, выступающего в ПСЖ.

Я был рад встретиться с Кавани, мы обнялись и тепло пообщались.

Если брать Париж, то там у тебя нет острова Капри и всех этих чудесных дней, которые можно там провести. Кроме того, в столице Франции не ощущается такая сумасшедшая любовь болельщиков, как здесь.

Если в конце сезона ПСЖ отдаст нам Кавани бесплатно или за символическую стоимость, учитывая истекающий контракт, то он может вернуться. Это при условии, если Эдинсона устроит зарплата в 6-7 млн евро и, конечно, если Анчелотти одобрит его возвращение.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best ответил Estiva
   54 / 787
сегодня в 01:32
Твоя правда:-)
Estiva
Estiva ответил Bayern Best
   523 / 787
сегодня в 00:10
Кавани давно перерос уровень Наполи.
как и уровень ПСЖ
allemz
allemz ответил Евгений Макрушин
   18 / 787
вчера в 23:03
Он из Барсы 6 лет назад ушел,Реал за это время 4 ЛЧ выиграл,а Вы все прошлым живёте...
Забейте, коммент адресован всяким глорикам типо Нурика.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил allemz
   173 / 787
вчера в 22:58
Он из Барсы 6 лет назад ушел,Реал за это время 4 ЛЧ выиграл,а Вы все прошлым живёте...
allemz
allemz ответил Евгений Макрушин
   18 / 787
вчера в 22:56
Это по какой традиции,когда последний раз Гвардьела у Реала выигрывал?
У руля Барсы он делал это неоднократно.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил allemz
   173 / 787
вчера в 22:56
Это по какой традиции,когда последний раз Гвардьела у Реала выигрывал?
Bayern Best
Bayern Best
   54 / 787
вчера в 21:03
Кавани давно перерос уровень Наполи.
allemz
allemz ответил No problem
   18 / 787
вчера в 20:58
Отдайте в конце сезона,его в голубой МС!),и будет у него очередной гнойный сезон в ЛЧ,любовь временных глоров,и потеряется он как ёжик в тумане,в дебрях идеи лысого башкаря СвинкиПеппа)))).
Не зли Пепа, а то ведь в очередной раз может наказать твой сливочный судейский недопроект, по традиции.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   180 / 787
вчера в 20:43
Я думаю Кавани перейдет в Наполи
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил No problem
   299 / 787
вчера в 20:32
Капец тебя занесло ))
sir_Alex
sir_Alex
   27 / 787
вчера в 20:24
Если бы, да кабы!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   139 / 787
вчера в 20:04
После этих слов не пойдет.
No problem
No problem
   124 / 787
вчера в 19:59
Отдайте в конце сезона,его в голубой МС!),и будет у него очередной гнойный сезон в ЛЧ,любовь временных глоров,и потеряется он как ёжик в тумане,в дебрях идеи лысого башкаря СвинкиПеппа)))).
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 787
вчера в 19:54
Даром его возьмут везде.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
   398 / 787
вчера в 19:49
Если у Бабушки будет... она будет дедушкой
Antonchik
Antonchik
   85 / 787
вчера в 19:22
Удачи Кавани!
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