Де Лаурентис: «Если ПСЖ отдаст Кавани даром, он может вернуться в „Наполи“»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис порассуждал о возможном возвращении в клуб нападающего Эдинсона Кавани, выступающего в ПСЖ.
Я был рад встретиться с Кавани, мы обнялись и тепло пообщались.
Если брать Париж, то там у тебя нет острова Капри и всех этих чудесных дней, которые можно там провести. Кроме того, в столице Франции не ощущается такая сумасшедшая любовь болельщиков, как здесь.
Если в конце сезона ПСЖ отдаст нам Кавани бесплатно или за символическую стоимость, учитывая истекающий контракт, то он может вернуться. Это при условии, если Эдинсона устроит зарплата в 6-7 млн евро и, конечно, если Анчелотти одобрит его возвращение.