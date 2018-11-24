Ковач: «Мне сложно объяснить, почему так происходит»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал ничью с «Фортуной» в рамках Бундеслиги.
Сложно объяснить, что я сейчас чувствую внутри. Игра была под нашим контролем, но мы упустили победу. Естественно, я недоволен. Сложно понять, почему мы не смогли реализовать те моменты, которые у нас были. Безусловно, когда ты позволяешь сопернику забить три мяча, то в такой игре сложно рассчитывать на победу.
«Я далёк от того, чтобы радоваться. Мы слишком много ошибались в обороне. Нельзя обороняться таким образом в матчах Бундеслиги. Ни один тренер в мире не смог бы предотвратить подобные индивидуальные ошибки игроков. Вы можете представить, как я себя чувствую. Не знаю, возможно ли быть более злым, чем я сейчас», — заявил Ковач.
«Я далёк от того, чтобы радоваться. Мы слишком много ошибались в обороне. Нельзя обороняться таким образом в матчах Бундеслиги. Ни один тренер в мире не смог бы предотвратить подобные индивидуальные ошибки игроков. Вы можете представить, как я себя чувствую. Не знаю, возможно ли быть более злым, чем я сейчас», — заявил Ковач.