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Ковач: «Мне сложно объяснить, почему так происходит»

вчера, 22:35
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 3Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)ФортунаМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал ничью с «Фортуной» в рамках Бундеслиги.

Сложно объяснить, что я сейчас чувствую внутри. Игра была под нашим контролем, но мы упустили победу. Естественно, я недоволен. Сложно понять, почему мы не смогли реализовать те моменты, которые у нас были. Безусловно, когда ты позволяешь сопернику забить три мяча, то в такой игре сложно рассчитывать на победу.

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Все комментарии
Almazny
Almazny
   22 / 795
сегодня в 00:21
Тренер нужен соответствующий Баварии.
Сливки общества
Сливки общества
   729 / 795
сегодня в 00:04
Сложнее всего в нынешней ситуации понять, кто виноват сильнее: тренер или игроки х)
Сливки общества
Сливки общества
   729 / 795
сегодня в 00:02
И еще вдогонку (называется, перекидываем вину друг на друга):

«Я далёк от того, чтобы радоваться. Мы слишком много ошибались в обороне. Нельзя обороняться таким образом в матчах Бундеслиги. Ни один тренер в мире не смог бы предотвратить подобные индивидуальные ошибки игроков. Вы можете представить, как я себя чувствую. Не знаю, возможно ли быть более злым, чем я сейчас», — заявил Ковач.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   117 / 795
вчера в 23:57
Нужно строить новую команду.
Nafnafik
Nafnafik
   27 / 795
вчера в 23:14
Какой физрук признается, что тренером ему быть нельзя?
Zimmer
Zimmer
   383 / 795
вчера в 23:07
Зато было результативно.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   74 / 795
вчера в 23:06
физручок оказывается еще и тупачок.
311
311
   65 / 795
вчера в 22:49
Сливают тебя, дурилка!))
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   57 / 795
вчера в 22:47
Потому что рано тебе ещё Баварию тренировать
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