Ковач: «Мне сложно объяснить, почему так происходит»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал ничью с «Фортуной» в рамках Бундеслиги.

Сложно объяснить, что я сейчас чувствую внутри. Игра была под нашим контролем, но мы упустили победу. Естественно, я недоволен. Сложно понять, почему мы не смогли реализовать те моменты, которые у нас были. Безусловно, когда ты позволяешь сопернику забить три мяча, то в такой игре сложно рассчитывать на победу.