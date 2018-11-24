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18:00 Матч завершен  Вест Хэм 0:4  Манчестер Сити 11.00 6.45 1.24
18:00 Матч завершен  Уотфорд 0:3  Ливерпуль 6.25 3.02 1.78
18:00 Матч завершен  Ман Юнайтед 0:0  Кристал Пэлас 1.615 3.25 7.90
20:30 Идет второй тайм, 77’  Тоттенхэм 3:0  Челси 1.25 6.30 10.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Вольфсбург 1:0  РБ Лейпциг 1.41 3.90 11.50
17:30 Матч завершен  Бавария 3:3  Фортуна 1.101 13.25 24.00
17:30 Матч завершен  Майнц 1:2  Боруссия Д 6.60 2.11 2.34
20:30 73’  Шальке-04 3:1  Нюрнберг 1.063 11.50 41.00
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Эйбар 3:0  Реал 2.54 3.14 2.94
18:15 Матч завершен  Валенсия 3:0  Райо Вальекано 1.152 7.40 20.00
22:45 сегодня  Атлетико М -:-  Барселона 1.93 3.55 3.95
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Удинезе 1:0  Рома 4.20 2.53 2.38
20:00 Матч завершен  Ювентус 2:0  СПАЛ 1.16 8.20 19.50
22:30 сегодня  Интер -:-  Фрозиноне 1.27 6.40 11.50
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Динамо М 1:2  Енисей 4.65 3.10 1.94
16:30 Матч завершен  Оренбург 1:0  Уфа 2.60 1.727 11.25
19:00 Матч завершен  Анжи 1:1  Рубин 13.75 2.95 1.56
Франция. Лига 1 2018/2019, 14 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен  ПСЖ 1:0  Тулуза 1.055 13.00 35.00
22:00 сегодня  Кан -:-  Монако 2.92 3.32 2.44
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Рамос: «Я никогда не употреблял допинг»

сегодня, 20:11

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал слухи о том, что он употреблял допинг.

Я никогда не принимал и никогда в жизни не приму его. Я категорически против допинга. Если хотите объяснений, то я это сделаю.

Малага, апрель 2018 года. Меня попросили пройти допинг-тест после матча. Официальный представитель разрешил мне принять душ, но он находился рядом все это время. После этого я прошел допинг-тест.

Кардифф, июнь 2017 года. Прошла стандартная медицинская процедура. Данный вопрос был официально разъяснен и разрешен организациями в письменном виде.

На протяжении всей карьеры я проходил допинг-тесты очень много раз, но всегда результат был отрицательный. Я никогда не нарушал антидопинговые правила. Я уважаю журналистов, но я обязан иметь свое право на честь и достоинство. Мои юристы займутся этим делом.

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Все комментарии
mortid
mortid
   471 / 785
сегодня в 22:02
Официальный представитель разрешил мне принять душ, но он находился рядом все это время.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1081110/ramos-serhio-real
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Нечего было ходить с чужими мужиками в душ, Серхио Душистый :D
Ruslik1982
Ruslik1982
   126 / 785
сегодня в 21:55
время камингаутов... Шнур: "Я никогда не пил водку"
Balbes77773
Balbes77773
   360 / 785
сегодня в 21:52
Российские спортсмены тоже ТАК говорили-отстранили ВСЮ команду...посмотрим,как получится тут))
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   53 / 785
сегодня в 21:26
аскорбинки в кабинете получает,не более)
Doping87
Doping87
   171 / 785
сегодня в 21:25
Всё может быть...
pomor45
pomor45
   96 / 785
сегодня в 21:25
Мои юристы! Хорошо живёт парниша: мне и одного не нанять.
Bajan
Bajan
   180 / 785
сегодня в 21:23
Жаль, а то бы тебя закрыли.
Морозовский
Морозовский
   11 / 785
сегодня в 21:15
Врёт 33а.
Almazny
Almazny
   22 / 785
сегодня в 21:11
Он и без допинга скот полный.
RIR68
RIR68
   110 / 785
сегодня в 21:03
не нравится Рамос. принципиально. но он не принимает допинг. он просто козёл, которого прикрывают федерации футбола Испании, Европы и мира.
dzvinka
dzvinka
   36 / 785
сегодня в 20:50
привод был не один, выдать совпадение, говорят и снаряд в одну воронку 3 раза попадает, верно, Рамос?)))
112910415
112910415
   98 / 785
сегодня в 20:45
другие методы в ходу
-Inquisitor-
-Inquisitor-
   233 / 785
сегодня в 20:43
Про "честь и достоинство" животное, конечно, брякнуло не подумавши. Так и подавиться можно от смеха... А насчёт допинга... Глядя как это днище возят все подряд на протяжении долгих лет, можно пожалуй и поверить этим жалким оправданиям, либо просто допинг на рамоса не действует...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 785
сегодня в 20:39
Я не я и лошадь не моя...
neomessi
neomessi
   232 / 785
сегодня в 20:36
Ну ну ))
Vector-B B
Vector-B B
   553 / 785
сегодня в 20:35
Рамос - я не когда не ломал соперников намеренно=)
bayern-cobra
bayern-cobra
   689 / 785
сегодня в 20:32
Когда судьй подкупленные зачем допинг нужен
Rattlehead
Rattlehead
   190 / 785
сегодня в 20:25
Только витаминки)
Бутер Бродский
Бутер Бродский
   698 / 785
сегодня в 20:19
Звучит так же нелепо, как если бы Перес сказал, что никогда не покупал судей
sihafazatron
sihafazatron
   62 / 785
сегодня в 20:14
Рамос: «Я никогда не употреблял допинг, лучше судей подкупать»
счет 7-0
счет 7-0
   44 / 785
сегодня в 20:12
Кто его знает? Может ты еще и подло не играешь?
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