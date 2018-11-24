Рамос: «Я никогда не употреблял допинг»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал слухи о том, что он употреблял допинг.

Я никогда не принимал и никогда в жизни не приму его. Я категорически против допинга. Если хотите объяснений, то я это сделаю.

Малага, апрель 2018 года. Меня попросили пройти допинг-тест после матча. Официальный представитель разрешил мне принять душ, но он находился рядом все это время. После этого я прошел допинг-тест.

Кардифф, июнь 2017 года. Прошла стандартная медицинская процедура. Данный вопрос был официально разъяснен и разрешен организациями в письменном виде.

На протяжении всей карьеры я проходил допинг-тесты очень много раз, но всегда результат был отрицательный. Я никогда не нарушал антидопинговые правила. Я уважаю журналистов, но я обязан иметь свое право на честь и достоинство. Мои юристы займутся этим делом.