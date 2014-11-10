Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2014/2015

Муравьев: «Кубань» пострадает из-за роста курса валюты"

10 ноября 2014, 14:08
 Генеральный директор «Кубани» Евгений Муравьев прокомментировал возможные проблемы клуба из-за падения курса рубля.
 
«Из-за того, что курс иностранной валюты серьезно вырос, „Кубань“ пострадает.  К сожалению, зарплаты наших футболистов привязаны к текущему курсу, ничего не зафиксировано. Для нас нынешняя ситуация довольно-таки тяжелая. На сегодняшний день бюджет клуба сформирован, а что будет дальше предсказать невозможно», — сказал он.

Своим мнением по этому поводу также поделился вице-президент «Ростова» Александр Шикунов.
Подписывайся в ВК
Все новости
Шикунов: «Зарплаты в „Ростове“ выплачиваются по фиксированному курсу рубля»
10 ноября 2014
Игроки «Ростова» получили три выходных
10 ноября 2014
Игроки «Зенита» отправились в сборные
10 ноября 2014
«Мордовия» начала продавать билеты на «Зенит», «Динамо» и «Рубин»
10 ноября 2014
Игрокам «Урала» отменили выходные
10 ноября 2014
Посещаемость матчей РПЛ по-прежнему находится на низком уровне
10 ноября 2014
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 