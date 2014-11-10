Муравьев: «Кубань» пострадает из-за роста курса валюты"

Генеральный директор «Кубани» Евгений Муравьев прокомментировал возможные проблемы клуба из-за падения курса рубля.
«Из-за того, что курс иностранной валюты серьезно вырос, „Кубань“ пострадает. К сожалению, зарплаты наших футболистов привязаны к текущему курсу, ничего не зафиксировано. Для нас нынешняя ситуация довольно-таки тяжелая. На сегодняшний день бюджет клуба сформирован, а что будет дальше предсказать невозможно», — сказал он.
Своим мнением по этому поводу также поделился вице-президент «Ростова» Александр Шикунов.
Своим мнением по этому поводу также поделился вице-президент «Ростова» Александр Шикунов.