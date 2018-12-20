Дзюба: «„Спартак“ — не моя тема»

Нападающий «Зенита» отказался комментировать последние события в «Спартаке».

Без комментариев. «Спартак» — не моя тема. У них своя жизнь, у меня — своя. Единственное, что могу сказать, — нисколько не жалею, что всё сложилось так, как сложилось.