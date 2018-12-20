Дзюба: «„Спартак“ — не моя тема»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался комментировать последние события в «Спартаке».
Без комментариев. «Спартак» — не моя тема. У них своя жизнь, у меня — своя. Единственное, что могу сказать, — нисколько не жалею, что всё сложилось так, как сложилось.
Дзюба является воспитанником «Спартака». В 2015 году игрок перебрался в «Зенит».
иначе бы жалел
иначе бы жалел
и связная логическая нить,
чтоб можно было низкое предательство
высокими словами объяснить... (С)
и связная логическая нить,
чтоб можно было низкое предательство
высокими словами объяснить... (С)
А Спартак без него взял долгожданный трофей)
А Спартак без него взял долгожданный трофей)