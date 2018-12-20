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Дзюба: «„Спартак“ — не моя тема»

20 декабря 2018, 23:36

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался комментировать последние события в «Спартаке».

Без комментариев. «Спартак» — не моя тема. У них своя жизнь, у меня — своя. Единственное, что могу сказать, — нисколько не жалею, что всё сложилось так, как сложилось.

Дзюба является воспитанником «Спартака». В 2015 году игрок перебрался в «Зенит».

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Все комментарии
112910415
112910415
12 января 2019 в 17:52
это тот, который ушёл за титулами?
Germann
Germann
21 декабря 2018 в 11:52
Человек решил что теперь - так... Какие есть основания не уважать такое его решение...? Я думаю что таких оснований - нет...
VIPded
VIPded
21 декабря 2018 в 08:17
Об усопших или хорошо, или ничего. Хорошего сказать нечего... )))
112910415
112910415
21 декабря 2018 в 08:06
несомненно, Дзюбе секретным указом присвоено звание чемпиона России...
иначе бы жалел
ЮЗИК
ЮЗИК
21 декабря 2018 в 05:50
Зюба разговорился, а может дно сорвало
Миша Вилков
Миша Вилков ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
21 декабря 2018 в 00:03
Ну почему, тут например больше 20 лет прошло, но люди помнят, как пищевик ковал победы!
Footbolista
Footbolista
20 декабря 2018 в 23:49
У времени всегда есть обстоятельства
и связная логическая нить,
чтоб можно было низкое предательство
высокими словами объяснить... (С)
Миша Вилков
Миша Вилков ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
20 декабря 2018 в 23:49
Не пищевик взял, а Мутко кинул кость Федуну на юбилей Симоняна! Называй вещи своими именами!
Leningrad 84
Leningrad 84
20 декабря 2018 в 23:46
Единственное умное высказывание за вечер...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
20 декабря 2018 в 23:46, ред.
Факт в том, что Дзюба ушел в Зенит за чемпионством, но так и не стал.. пока что..
А Спартак без него взял долгожданный трофей)
Footbolista
Footbolista ответ Миша Вилков (раскрыть)
20 декабря 2018 в 23:40
Ну это точно твоя тема))...
Миша Вилков
Миша Вилков
20 декабря 2018 в 23:37
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