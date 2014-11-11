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Моджи: «Ювентусу» и «Роме» слишком легко даются победы в Серии А"

11 ноября 2014, 18:27
 Бывший генеральный менеджер «Ювентуса» Лучано Моджи прокомментировал последние неудачи итальянских клубов в еврокубках.

«Ювентус» и «Рома» доминируют в Серии А и превосходят остальные команды. Поэтому у них складывается ощущение того, что они могут доминировать в Лиге чемпионов в играх против иностранных команд. Но это не так, потому что итальянский футбол отстает от других стран. Побеждать в Италии сейчас слишком легко, в других же лигах победы так просто не даются. Поэтому не стоит удивляться 9 голам «Ромы», пропущенным за два матча с «Баварией», или тому, что «Юве» проиграл «Олимпиакосу» в Афинах", — сказал Моджи.
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