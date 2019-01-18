Хесе не захотел переходить в «Вальядолид»

18 января 2019, 20:08

Форвард ПСЖ Хесе отклонил предложение «Вальядолида».

В текущем сезоне испанец на поле не появлялся. Игрок намерен покинуть клуб этой зимой. Ранее нападающий признался, что у него остались не лучшие воспоминания о «Реале».