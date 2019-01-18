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Паредес согласовал контракт с ПСЖ

18 января 2019, 19:45

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес близок к переходу в ПСЖ. Сообщается, что аргентинец согласовал с парижанами контракт на 4,5 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить за Паредеса 35 миллионов евро.

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Все комментарии
Коля58
Коля58
   252 / 808
19 января в 08:24
Интересно Фидун уже утвердил? )) Как я понимаю больше всех расстраиваются в Тарасовке ))
рус фан
рус фан
   159 / 808
19 января в 03:30
Паредес пускай валит куда угодно, но он типа игрок аргентинской сборной за это надо заплатить, с ПСЖ меньше 50 млн брать не стоит на мой взгляд.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   277 / 808
19 января в 00:13
вот битва за ноунейма .ни чем не проявившего себя у бакланов
я понять могу сари это его пешеход ,его тема ,ну а тухелю он зачем
при живом вератти.что не кому скамейки полировать.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   277 / 808
19 января в 00:05
за 35 лямов псж покупает паредеса тряпкой лавки протирать
нормальных футболеров он берет по100+
Морозовский
Морозовский
   36 / 808
18 января в 22:36
Ну, ладно, Рому заставили его купить - это понять ещё можно! Но на кой ляд этот Паредас "ПСЖ" сдался?!
МКС
МКС ответил parallels
   30 / 808
18 января в 21:33
УХАХА! ты понимаешь, что сейчас нереально опозорился? 😅
    112910415
    112910415
       41 / 808
    18 января в 21:30
    удачи на мягкой французской скамье!
    parallels
    parallels ответил МКС
       9 / 808
    18 января в 21:30
    Я вот поражался, зачем ты эту чушь постоянно пишешь? Оказывается вот зачем; alexgurzan alexgurzan ответил МКС 307 / 748 16 января в 09:54 Модераторы. Если я пол года буду писать, что мне стыдно за коней. Дадите Вип статус, как теннесистке с кучей акков? Конечно дадим, но с условием, что вы будете отписываться об этом в каждой новости. ЖалобаИгнорОтветить Все дело в дешевом ВИПЕ.
      Caniggia
      Caniggia
         34 / 808
      18 января в 21:21
      Что за хрень? Челси - 40 лямов, ПСЖ - 35, но продадут в ПСЖ!!! В чём прикол?
      RussianMango
      RussianMango ответил wingback
         243 / 808
      18 января в 21:16
      А за зенит всем стыдно.
      la_masia
      la_masia ответил Jeck Denielse
         33 / 808
      18 января в 21:14
      Не знаю можно ли верить RMC....... Но если они утверждают что Леандро уже сообщил о своём решении родственникам....значит подслушали....наверно и вправду в Париж поедет...
      Может оно и к лучшему, в Челси конкуренция выше.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил la_masia
         19 / 808
      18 января в 21:12
      Вот это поворот...а как же Челси и 40 миллионов?
      Не знаю можно ли верить RMC.......
      Но если они утверждают что Леандро уже сообщил о своём решении родственникам....значит подслушали....наверно и вправду в Париж поедет...
      вoлгoдoн
      вoлгoдoн ответил Байкал-38.
         213 / 808
      18 января в 21:11
      Я вот только одного понять не могу, к чему такая спешка? Причём у всех. Челси в ЛЕ не поможет, в чемпионат вливаться надо. ПСЖ в чемпионате и так всё радужно. При удачном выступлении Зенита в ЛЕ цена на Паредеса вырастит. Выходит Челси и ПСЖ не хотят летом платить больше, а Зенит боится не продать его даже за эти деньги?! Одним словом вариантов море. Можно как выиграть, так и прогадать, но в любом случае решать им, а мы посмотрим, что получится.
      незыблемо лишь то,что тарасня активно рассчитывает на любые комиссионные)
      МКС
      МКС ответил wingback
         30 / 808
      18 января в 21:10
      Мало кому не стыдно за спартак...
        wingback
        wingback
           613 / 808
        18 января в 21:00
        Мало кому не стыдно за спартак...
        вячеслав остапенко
        вячеслав остапенко
           256 / 808
        18 января в 20:58
        Поздравляю Паредеса с контрактом
        МКС
        МКС ответил parallels
           30 / 808
        18 января в 20:47
        позор спартаку и его зулусу, который уборщиком в севилье подрабатывает!
        Я вот поражался, зачем ты эту чушь постоянно пишешь?

        Оказывается вот зачем;

        alexgurzan alexgurzan ответил МКС 307 / 748 16 января в 09:54
        Модераторы. Если я пол года буду писать, что мне стыдно за коней. Дадите Вип статус, как теннесистке с кучей акков?
        Конечно дадим, но с условием, что вы будете отписываться об этом в каждой новости.
        ЖалобаИгнорОтветить

        Все дело в дешевом ВИПЕ.
        la_masia
        la_masia
           33 / 808
        18 января в 20:44
        Вот это поворот...а как же Челси и 40 миллионов?
        parallels
        parallels
           9 / 808
        18 января в 20:41
        позор спартаку и его зулусу, который уборщиком в севилье подрабатывает!
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответил Байкал-38.
           19 / 808
        18 января в 20:37
        Я вот только одного понять не могу, к чему такая спешка? Причём у всех. Челси в ЛЕ не поможет, в чемпионат вливаться надо. ПСЖ в чемпионате и так всё радужно. При удачном выступлении Зенита в ЛЕ цена на Паредеса вырастит. Выходит Челси и ПСЖ не хотят летом платить больше, а Зенит боится не продать его даже за эти деньги?! Одним словом вариантов море. Можно как выиграть, так и прогадать, но в любом случае решать им, а мы посмотрим, что получится.
        Тоже удивляюсь...
        Вчера ещё говорил...что мешает договориться ,подписать все бумаги и оставить до лета....
        Можно даже и в цене "подвинуться"....чем оставлять такую брешь в центре...
        При всех своих "бзиках" игрок то толковый...а нежелание играть легко исправляется обещанными коврижками ....)))
        Фата лист
        Фата лист
           425 / 808
        18 января в 20:36
        Зениту не выгодно расставаться с Паредесом зимой...
        LOpp
        LOpp
           5 / 808
        18 января в 20:33
        Неликвид конечно тяжело впарить
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           19 / 808
        18 января в 20:33
        Если зарплату одинаковую предложат... Леандро наверно выберет ПСЖ....
        В Англии всё же играть надо...
        А взять к примеру недавний отрывок из статистики ПСЖ...(5 матчей подряд)
        26.09.2018 ПСЖ - Реймс 4:1
        29.09.2018 ПСЖ - Ницца 3:0
        03.10.2018 ПСЖ - Црвена Звезда 6:1
        07.10.2018 ПСЖ - Лион 5:0
        20.10.2018 ПСЖ - Амьен 5:0

        Красота....лепота.....3 раза мяча коснулся - 4 гола...))))
        Байкал-38.
        Байкал-38. ответил порт
           17 / 808
        18 января в 20:30
        По чётным числам будет играть за ПСЖ, по нечётным за Челси.
        Ты ещё скажи, что если между собой играть будут, то он по тайму за ПСЖ и Челси отыграет.
        VIPded
        VIPded
           84 / 808
        18 января в 20:28
        Если и уйдёт, то в Челси. Лягушатники по престижу и клуба, и лиги, вдвое до Челси не дотягивают.
        kotmyshka
        kotmyshka
           139 / 808
        18 января в 20:28
        ПСЖ, Челси...Ждем Реал, Барсу, Юве...
        Байкал-38.
        Байкал-38.
           17 / 808
        18 января в 20:27
        Я вот только одного понять не могу, к чему такая спешка? Причём у всех. Челси в ЛЕ не поможет, в чемпионат вливаться надо. ПСЖ в чемпионате и так всё радужно. При удачном выступлении Зенита в ЛЕ цена на Паредеса вырастит.
        Выходит Челси и ПСЖ не хотят летом платить больше, а Зенит боится не продать его даже за эти деньги?!
        Одним словом вариантов море. Можно как выиграть, так и прогадать, но в любом случае решать им, а мы посмотрим, что получится.
        Литейный 4
        Литейный 4
           2 / 808
        18 января в 20:26
        Зенит хоть в курсе? Гыгыгы
        порт
        порт
           433 / 808
        18 января в 20:23
        По чётным числам будет играть за ПСЖ, по нечётным за Челси.
        Miaf
        Miaf
           38 / 808
        18 января в 20:23
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