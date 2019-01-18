«Спортингу» не нужен Краневиттер

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 75’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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«Спортингу» не нужен Краневиттер

18 января 2019, 19:08

«Зенит» продолжает интересоваться полузащитником «Спортинга» Маркосом Акуньей

Петербургский клуб предложил 16 миллионов евро и бонусы в размере 4 миллионов, но португальцы отклонили это предложение. «Спортинг» также не намерен включать в сделку полузащитника «сине-бело-голубых» Матиаса Краневиттера.

Лиссабонцы хотят получить за игрока сразу 20 миллионов евро. 

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Все комментарии
kilot11
kilot11
19 января в 10:48
окунулся в болотце, карьере конец....
kilot11
kilot11
19 января в 10:46
после бакланов, только китай-)))
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   277 / 808
19 января в 10:18
но это разве новость после бакланов только китай
да и то если он стоящий и где нибудь засветился
а краневинтик серость после белых ночей альбинос
а не аргентос.
valt134
valt134 ответил Суеверный
   251 / 808
19 января в 06:05
Немного жестоко.
valt134
valt134
   251 / 808
19 января в 06:04
Португезы не дураки. Хламом не интересуются.
Суеверный
Суеверный
   326 / 808
19 января в 04:26
Поддайте им газку и поднесите зажженую спичку - согласятся.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   150 / 808
19 января в 03:17
Трудно будет передасне никакущего краневитька куда-нибудь сбагрить
Заполярный
Заполярный
   39 / 808
18 января в 23:23
А СКОЛЬКО ШУМУ БЫЛО ОТ БОЛОТНЫХ, К НАМ ЕДЕТ КРАНОВИНТЕР. ТЕПЕРЬ НЕ ЗНАЮТ КУДА ЭТО СПИХНУТЬ.
Т34
Т34 ответил Сергей Саныч
   8 / 808
18 января в 23:00
Раньше,если Зенит нацелился,то никто не мог отказать. Сейчас все относятся к питерским как к цыганам на рынке. Только шум и ай на-не.
Луческу их оцыганил. С тех пор и пошли кочевники-цыгане, то к лазурным, то от них. Да что бомжи, что цыгане, одинаково.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ragnar_Lodbrok
   27 / 808
18 января в 22:26
Зенит испортил перспективного игрока, теперь он никому не нужен
Хочешь я тебе составлю список по алфавиту перспективных игроков ( даже сборных), которые после Зенита никому не нужны? Или сам справишься.,
112910415
112910415
   41 / 808
18 января в 22:01
обидно, слушай!
grazie100
grazie100
   192 / 808
18 января в 21:51
Китай приглашает за немалые миллионы только суперзвёзд , шлак туда не приглашают.Спартаковцев туда никто не зовёт.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   55 / 808
18 января в 21:13
Раньше,если Зенит нацелился,то никто не мог отказать.
Сейчас все относятся к питерским как к цыганам на рынке.
Только шум и ай на-не.
Остапчук 67
Остапчук 67
   288 / 808
18 января в 21:07
На него нет спроса.
STVA 1
STVA 1
   105 / 808
18 января в 21:04
Теперь уже не нужен!
КЭТиК
КЭТиК
   128 / 808
18 января в 21:00
Пусть подождут.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   353 / 808
18 января в 20:49
Бакланы улетают только в Китай
Гавроша
Гавроша ответил Фата лист
   66 / 808
18 января в 20:48
Акунья что за игрок? Шикарный левый защитник атакующего плана, как раз замена Кришито.
Ну если как кришито, то нормально.
Фата лист
Фата лист ответил Гавроша
   425 / 808
18 января в 20:38
Его кто знает? Что за игрок?
Акунья что за игрок? Шикарный левый защитник атакующего плана, как раз замена Кришито.
МКС
МКС
   30 / 808
18 января в 20:36
Эх никому не нужен Кранневитор.)))
kotmyshka
kotmyshka
   139 / 808
18 января в 20:22
Странно, он же нужен всем...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   78 / 808
18 января в 20:17
Зенит испортил перспективного игрока, теперь он никому не нужен
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ангел неБесГрешен
   27 / 808
18 января в 19:40
К тому, что он не нужен Спортингу. Представь себе ,что в конюшню бартером будут предлагать кипера, при живой вашей легенде...
А кто ж интересно в Спортинге "живая легенда"? Реального , а не опущенного игрока сб. Аргентины такие клубы как Спортинг берут не глядя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Ваня лучший
   21 / 808
18 января в 19:36
Здесь две новости : про Акунью и Краневиттера. Последний приходил в Зенит игроком сборной Аргентины, а сейчас никому не нужен. К чему бы это?
К тому, что он не нужен Спортингу. Представь себе ,что в конюшню бартером будут предлагать кипера, при живой вашей легенде...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 808
18 января в 19:35
Он некому не нужен,не только Спортингу!😂😂😂
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Гавроша
   27 / 808
18 января в 19:31
Его кто знает? Что за игрок?
Здесь две новости : про Акунью и Краневиттера. Последний приходил в Зенит игроком сборной Аргентины, а сейчас никому не нужен. К чему бы это?
Гавроша
Гавроша
   66 / 808
18 января в 19:27
Его кто знает? Что за игрок?
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
18 января в 19:22
Через 15 минут напишут, что никто никому ничего не предлагал. Гыгыгы
Yuri Krugov
Yuri Krugov ответил starche
   446 / 808
18 января в 19:15
Ну так и не говори
starche
starche ответил Yuri Krugov
   264 / 808
18 января в 19:14
Да, напр. Юве
Не надо говорить ерунду.
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