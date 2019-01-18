«Спортингу» не нужен Краневиттер

18 января 2019, 19:08

«Зенит» продолжает интересоваться полузащитником «Спортинга» Маркосом Акуньей.

Петербургский клуб предложил 16 миллионов евро и бонусы в размере 4 миллионов, но португальцы отклонили это предложение. «Спортинг» также не намерен включать в сделку полузащитника «сине-бело-голубых» Матиаса Краневиттера.

Лиссабонцы хотят получить за игрока сразу 20 миллионов евро.