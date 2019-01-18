«Спортингу» не нужен Краневиттер

«Зенит» продолжает интересоваться полузащитником «Спортинга» Маркосом Акуньей.
Петербургский клуб предложил 16 миллионов евро и бонусы в размере 4 миллионов, но португальцы отклонили это предложение. «Спортинг» также не намерен включать в сделку полузащитника «сине-бело-голубых» Матиаса Краневиттера.
Лиссабонцы хотят получить за игрока сразу 20 миллионов евро.
да и то если он стоящий и где нибудь засветился
а краневинтик серость после белых ночей альбинос
а не аргентос.
да и то если он стоящий и где нибудь засветился
а краневинтик серость после белых ночей альбинос
а не аргентос.
Сейчас все относятся к питерским как к цыганам на рынке.
Только шум и ай на-не.
Сейчас все относятся к питерским как к цыганам на рынке.
Только шум и ай на-не.