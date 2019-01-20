Журналист пытался найти на трибуне тренера, но обознался

20 января 2019, 23:44

Корреспондент Sky Sports Патрик Дэвисон обознался, приняв мужчину на трибунах за будущего тренера «Хаддерсфилда».

После увольнения из клуба Давида Вагнера ходят слухи, что новым наставником команды станет Ян Зиверт, сейчас работающий с командой U23 дортмундской «Боруссии».

Перед игрой с «Ман Сити» прошла информация, что Зиверт будет присутствовать на матче, и журналист решил, что нашел в толпе болельщиков будущего тренера «Хаддерсфилда». Однако человек, которого Дэвисон потревожил, оказался Джоном Моррисом - прокурором.