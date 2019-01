МакТоминэй продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении трудового сотрудничества со своим полузащитником. Скотт МакТоминэй оставил свою подпись под контрактом, рассчитанным до июня 2023 года, и с опцией продления еще на один сезон.

В этом сезоне 22-летний шотландец провел 7 матчей в АПЛ , но результативными действиями не отметился.