Икарди хочет получать в «Интере» не меньше 7,5 млн евро в год

20 января 2019, 23:36

Нападающий «Интера» Мауро Икарди требует от руководства клуба зарплату в размере 7,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов. «Нерадзурри» пока готовы платить аргентинцу 6 миллионов евро в год.

Ранее жена Икарди сообщила, что ее супруг подпишет новое соглашение с клубом в ближайшее время.