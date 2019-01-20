Икарди хочет получать в «Интере» не меньше 7,5 млн евро в год

Нападающий «Интера» Мауро Икарди требует от руководства клуба зарплату в размере 7,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов. «Нерадзурри» пока готовы платить аргентинцу 6 миллионов евро в год.
Ранее жена Икарди сообщила, что ее супруг подпишет новое соглашение с клубом в ближайшее время.
Раз жена требует побольше денег, продайте в Реал М., может...там заиграет!
Раз жена требует побольше денег, продайте в Реал М., может...там заиграет!
Она уже, как бы, завязала с прошлым, вроде.
Она уже, как бы, завязала с прошлым, вроде.