«Краснодар» предложит Ари новый контракт по схеме «1+1»

21 января 2019, 00:34

«Краснодар» предложит нападающему команды Ари новый контракт на год с опцией продления еще на один сезон. Об этом сообщил источник в клубе.

Действующее соглашение 33-летнего игрока истекает грядущим летом.

Ари доказал, что способен приносить пользу «Краснодару», и заслужил новый контракт. Все видят, как он старается. Однако бразилец всегда нуждается в мотивации, поэтому ему, скорее всего, предложат контракт по схеме «1+1». Естественно, футболисту хотелось бы получить долгосрочное соглашение. Этот момент будет обсуждаться.

Напомним, что в ноябре Ари получил дебютный вызов в сборную России.