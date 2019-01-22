Болт - о футбольной карьере: «Это был интересный опыт»

Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт заявил, что он не планирует продолжать футбольную карьеру.

Напомним, Болт сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс». В ноябре прошлого года ямаец покинул команду.

Это был интересный опыт. Мне действительно нравилось быть в команде. Есть существенные отличия между беговой дорожкой и футбольным полем. Это было весело, пока не закончилось. Моя спортивная карьера подошла к концу. Сейчас мне хочется стать успешным бизнесменом.