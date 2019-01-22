«Сассуоло»: «Мы планируем продолжать сотрудничество с „Барселоной“»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал переход полузащитника команды Кевина-Принса Боатенга в «Барселону» на правах аренды.

Это прекрасный вариант для «Сассуоло» и, прежде всего, для Боатенга. Ему 31 год, и подобный шанс в таком возрасте является исключительным.

Наша политика состоит в том, чтобы сохранять лучших игроков в составе, но мы планируем продолжать сотрудничество с «Барселоной». Каталонский клуб проявляет интерес к некоторым нашим игрокам, а нам нравятся некоторые их молодые футболисты. Вместе мы сможем творить великие вещи в будущем.