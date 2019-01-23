Зобнин тренировался в бассейне

23 января 2019, 22:24

Футболисты «Спартака» продолжают работу на втором сборе. Сегодня игроки провели в Дохе две насыщенных тренировки.

Утреннее занятие было в большей степени направлено на силовую работу, а вечернее носило в основном игровой характер.

Полузащитник Роман Зобнин сегодня утром полноценно тренировался на поле, а вечером занимался в бассейне с физиотерапевтом. Форвард Зе Луиш провел первое занятие, работая по индивидуальной программе, затем занимался в общей группе. Нападающий Луис Адриано пропустил обе тренировки на поле. Бразильский форвард почувствовал дискомфорт в области ахиллова сухожилия.