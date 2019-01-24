Кузьмичев перешел в «Балтику»

Форвард «Томи» Илья Кузьмичёв продолжит карьеру в «Балтике».
31-летний футболист подписал контракт с новым клубом на два с половиной года. В текущем сезоне игрок провел 24 матча в ФНЛ и забил 4 гола. В «Томь» Кузьмичев перешел год назад из «Химок».
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Форвард «Томи» Илья Кузьмичёв продолжит карьеру в «Балтике».
31-летний футболист подписал контракт с новым клубом на два с половиной года. В текущем сезоне игрок провел 24 матча в ФНЛ и забил 4 гола. В «Томь» Кузьмичев перешел год назад из «Химок».