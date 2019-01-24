«Ростов» подписал Ивелина Попова

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 85’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 78’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 42’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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«Ростов» подписал Ивелина Попова

24 января 2019, 03:03

«Ростов» подписал ещё одного экс-игрока «Спартака». Как сообщает пресс-служба ростовского клуба, новичком «жёлто-синих» стал болгарский полузащитник Ивелин Попов.

Контракт с 31-летним футболистом рассчитан на 2.5 года. 

Напомним, недавно состав «Ростова» пополнил экс-полузащитник «Спартака», «Рубина» и ЦСКА Роман Еременко.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Т34
   21 / 808
24 января в 21:39
Ты прав, соседка тут не причем. Какое ее дело, ушел Попов из Спартака бесплатно, или Паредес из Зенита за деньги. В ее кармане не убавится, ни прибавится. В таком же состоянии как у нее, останутся и наши с тобой карманы, а если так, то чего считать чужие деньги, хозяева этих денег сами знают, как им поступать.
Ну так и вашим тогда не надо беспокоиться, удастся сбежать аргу или нет.
Человек на контракте, так что не нам решать, за сколько и куда его сторгуют ;)
beefs
beefs
   202 / 808
24 января в 20:30
Ростов усилился, захотел в ЕКубки...
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Novograd
24 января в 15:56
хихих нахіра питаю))
Это не ростовский сайт.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   210 / 808
24 января в 15:35
Ростов все таки оперативнее Динамо М. оказался в плане трансфера Попова.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   55 / 808
24 января в 15:02
Ивелин не игрок замены.
Ему надо от и до на поле отрабатывать.
Как было в Кубани и Рубине.
Желаю ему удачи.
Novograd
Novograd
   481 / 808
24 января в 14:11
хихих нахіра питаю))
marvel777
marvel777
   422 / 808
24 января в 13:54
нормально за нахаляву притарились
-Хостинский-
-Хостинский-
   396 / 808
24 января в 13:54
Отличный игрок в очень хороший клуб попал
NAZAR 007
NAZAR 007
   118 / 808
24 января в 13:30
Поздравляю южан ! Ивелин-креативный футболист,
и еще не раз себя покажет с лучшей стороны
и принесет пользу дончанам в борьбе за пятерку.
Т34
Т34 ответил Ангел неБесГрешен
   8 / 808
24 января в 13:13
Пример интересный ,но непонятный. Речь изначально шла, что аргу "не сбежать". А не сбежать ему потому что бесплатно Зенит не отдаст. А Спартак -запросто, причём игроков основы и на контракте. Причём здесь не давшая мне соседка?
Ты прав, соседка тут не причем. Какое ее дело, ушел Попов из Спартака бесплатно, или Паредес из Зенита за деньги. В ее кармане не убавится, ни прибавится. В таком же состоянии как у нее, останутся и наши с тобой карманы, а если так, то чего считать чужие деньги, хозяева этих денег сами знают, как им поступать.
Ленинград за Рубин
Ленинград за Рубин
24 января в 13:10
Верной дорогой идёте, товарищи!
Nikola45
Nikola45 ответил Т34
   32 / 808
24 января в 13:03
Ну, вот скажи, тебе какая разница, если условная соседка тебя к себе не подпустила, а кому-то отдалась просто так или за деньги? Ты-то в любом случае в "пролете".
У Вас опыт в этом деле? ))
Nikola45
Nikola45
   32 / 808
24 января в 13:02
Бегут бегут с тонущего корабля )))
DAD81
DAD81
   459 / 808
24 января в 12:43
Ростов - молодцом! Наиболее ценных игроков подписали из числа невостребованных у предыдущего работодателя.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
24 января в 12:13
Вот это хорошее подспорье для Ростова!!! За ЕК команда может реально побороться.
Аксинья
Аксинья ответил борька
   108 / 808
24 января в 11:34
Если все получится, то Карпин В. Будет сильнейшим тренером! Пожелаю удачи лично Карпину В. И его команде! Ростов, чемпион!👏👏👏👏👏
В росийском футболе "сильнейшего" тренера выбирает РФС...Сильнейший тренер должен уметь льстиво заглядывать в глаза футбольному руководству и услужливо улыбаясь бесприкословно соглашаться со всеми его решениями...А Валера в силу своего характера на эту должность ну никак не тянет...
kotmyshka
kotmyshka
   139 / 808
24 января в 11:30
Поиграет еще
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Т34
   21 / 808
24 января в 11:10
Ну, вот скажи, тебе какая разница, если условная соседка тебя к себе не подпустила, а кому-то отдалась просто так или за деньги? Ты-то в любом случае в "пролете".
Пример интересный ,но непонятный. Речь изначально шла, что аргу "не сбежать".
А не сбежать ему потому что бесплатно Зенит не отдаст. А Спартак -запросто, причём игроков основы и на контракте.
Причём здесь не давшая мне соседка?
Sergey Z
Sergey Z
   109 / 808
24 января в 11:09
Удачи Ивелину и Ростову!!!
МКС
МКС ответил Ангел неБесГрешен
   30 / 808
24 января в 10:15
Так от нас за деньги сбегают, а не бесплатно ,как от вас...
Вот если к вам перешел Вова Быстров. Тема Дзюба, выходит вы освинячились раньше Ростова?
Т34
Т34 ответил Ангел неБесГрешен
   8 / 808
24 января в 10:09
Так от нас за деньги сбегают, а не бесплатно ,как от вас...
Ну, вот скажи, тебе какая разница, если условная соседка тебя к себе не подпустила, а кому-то отдалась просто так или за деньги? Ты-то в любом случае в "пролете".
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   474 / 808
24 января в 10:06
Очень хорошее приобретение! Валера умница, Ростов Чемпион!!!
борька
борька
   151 / 808
24 января в 10:00
Если все получится, то Карпин В. Будет сильнейшим тренером!
Пожелаю удачи лично Карпину В. И его команде!
Ростов, чемпион!👏👏👏👏👏
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Т34
   21 / 808
24 января в 09:56
Передас завидует, никак не получается из бакланьего базара сбежать.
Так от нас за деньги сбегают, а не бесплатно ,как от вас...
fanilich
fanilich
   241 / 808
24 января в 09:54
У Попова был вариант с Лудогорцем,но видать полюбил Россиюшку,где можно подзаработать,а вообще футболист не плохой и является игроком сборной Болгарии,только вот в Спартаке что-то не так игралось.Для Ростова он должен быть усилением по атаке, и пожелать можно Ростову стать ещё сильней
tuman960
tuman960 ответил Serg_Diamond
   180 / 808
24 января в 09:46
Ростов всех свинок подбирает, скоро в свинарник превратятся)))
освинячился Ростов по полной!!!!
МКС
МКС
   30 / 808
24 января в 09:38
Валерка старую свою гвардию собирает
makkie
makkie
   29 / 808
24 января в 09:36
Удачи Ивелину!
Игрок хороший, но не формат Спартака - а вот в Ростове может прижиться и добавить остроты в контратаках.
Kresi frok
Kresi frok
   471 / 808
24 января в 09:29
Неплохо устроился, рад за болгарина. Наверняка ещё покажет интересную игру в чемпионате двора.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 808
24 января в 09:29
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