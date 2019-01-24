«Ростов» подписал Ивелина Попова

«Ростов» подписал ещё одного экс-игрока «Спартака». Как сообщает пресс-служба ростовского клуба, новичком «жёлто-синих» стал болгарский полузащитник Ивелин Попов.
Контракт с 31-летним футболистом рассчитан на 2.5 года.
Напомним, недавно состав «Ростова» пополнил экс-полузащитник «Спартака», «Рубина» и ЦСКА Роман Еременко.
Человек на контракте, так что не нам решать, за сколько и куда его сторгуют ;)
Человек на контракте, так что не нам решать, за сколько и куда его сторгуют ;)
Ему надо от и до на поле отрабатывать.
Как было в Кубани и Рубине.
Желаю ему удачи.
Ему надо от и до на поле отрабатывать.
Как было в Кубани и Рубине.
Желаю ему удачи.
и еще не раз себя покажет с лучшей стороны
и принесет пользу дончанам в борьбе за пятерку.
и еще не раз себя покажет с лучшей стороны
и принесет пользу дончанам в борьбе за пятерку.
А не сбежать ему потому что бесплатно Зенит не отдаст. А Спартак -запросто, причём игроков основы и на контракте.
Причём здесь не давшая мне соседка?
А не сбежать ему потому что бесплатно Зенит не отдаст. А Спартак -запросто, причём игроков основы и на контракте.
Причём здесь не давшая мне соседка?
Пожелаю удачи лично Карпину В. И его команде!
Ростов, чемпион!👏👏👏👏👏
Пожелаю удачи лично Карпину В. И его команде!
Ростов, чемпион!👏👏👏👏👏
Игрок хороший, но не формат Спартака - а вот в Ростове может прижиться и добавить остроты в контратаках.
Игрок хороший, но не формат Спартака - а вот в Ростове может прижиться и добавить остроты в контратаках.