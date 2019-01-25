Игуаин, Агуэро и Отаменди призвали не прекращать поиски Салы

25 января 2019, 05:12

Соотечественники пропавшего аргентинского новичка «Кардифф Сити» Эмилиано Салы в соцсетях выступили с призывом продолжить поиски 28-летнего футболиста. Напомним, вчера полиция объявила о прекращении поисков Салы, пилота и самолёта, 21 января пропавшего с радаров над Ла-Маншем.

«Мы не хотим сдаваться, хотим надеяться на лучшее. Вот почему я призываю не прекращать поиски. С самого начала мои мысли были связаны с Эмилиано, его семьёй и друзьями», — написал в своём Твиттере форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

«Хотел бы выразить свои соболезнования родным Эмилиано и призвать полицию продолжить поиски самолёта. Надежда найти их живыми всё ещё остаётся», — опубликовал видеообращение защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди.

«Прошу людей со всего мира продолжать поиски Эмилиано Салы до последнего. Здесь не может быть остановки, нужно идти до конца, спасибо», — призвал новичок «Челси» Гонсало Игуаин.

Ранее с призывом не прекращать поиски самолёта выступил бывший клуб Салы «Нант» и партнёры игрока по французской команде.