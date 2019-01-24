Полиция может прекратить поиски пропавшего Салы

24 января 2019, 10:18

Полиция острова Гернси может прекратить поиски нападающего Эмилиано Салы, самолет с которым пропал на пути в Кардифф.

Катера и вертолеты в течение двух дней прочесывали территорию в районе Нормандских островов, но не нашли и следа крушения самолета. Сегодня полиция примет решение о том, стоит ли продолжать поиски. Отмечается, что шансов выжить у футболиста практически не было.