Полиция может прекратить поиски пропавшего Салы

Полиция острова Гернси может прекратить поиски нападающего Эмилиано Салы, самолет с которым пропал на пути в Кардифф.
Катера и вертолеты в течение двух дней прочесывали территорию в районе Нормандских островов, но не нашли и следа крушения самолета. Сегодня полиция примет решение о том, стоит ли продолжать поиски. Отмечается, что шансов выжить у футболиста практически не было.
А эти частные "бабачки" каждый день вон бьются.
Жаль парня, искренне жаль.
А эти частные "бабачки" каждый день вон бьются.
Жаль парня, искренне жаль.