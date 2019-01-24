Полиция прекратила поиски пропавшего Салы

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 78’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 71’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 2:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 35’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Полиция прекратила поиски пропавшего Салы

24 января 2019, 20:49

Полиция прекратила поиски самолета с аргентинским нападающим «Кардиффа» Эмилиано Салой

Полиция исследовала около 1700 квадратных миль, но не нашла следов самолета, пилота или футболиста. 

Одной из причин крушения воздушного судна эксперты считают обледенение крыльев.

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Все комментарии
YRunner
YRunner
   253 / 808
25 января в 23:46
Вот и всё...
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   328 / 808
25 января в 19:29
Если будет в живых это будет чудо Самолет мог затонуть. а в такую погоду жизнь длится на часы да и без тепла и еды Нужно ездить на лайнере легко весный самолет легко подвергается шторму
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
   65 / 808
25 января в 15:30
Очень печально. Не уже ли этот правда ёп.. до конца верили они вот вот найдется у вы. ) Вскоре всего самолёт упало на морей.Да в одному плече радости на другому горя.. Не знаешь через минуту что будет.
Die Roten
Die Roten
   470 / 808
25 января в 13:09
Как жаль.
drug01
drug01
   92 / 808
24 января в 23:20
Личный транспорт всегда плохо
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   50 / 808
24 января в 22:53
Нужно верить до последнего...
Apsny
Apsny
   74 / 808
24 января в 22:26
Все может обойдется еще..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил заDOOMчивый
   3 / 808
24 января в 22:16
Получается Экипаж не погиб,а пропал без вести. Высказывали предположения,что могли "кинуть" Кардифф,а футболист сделает пластику и всё шито-крыто. Конечно и такой вариант не исключается,но сумма то смешная 20 лямов,что бы вводить в шок родных и близких, куда более огромные трансферы доходили до адресата. Вот согласитесь,если бы эта трагедия случилась,спустя пару игр или лет,то такого резонанса не вызвала.бывало и целая команда погибала в авиакатастрофе, сколько людей гибнет на дорогах....
Безумные предположения, все гораздо проще, увы... Решил сэкономить, взял самого дешевого пилота со старым самолетиком... Как отмечалось, пилот еще и в комментариях на фейсбуке отмечал, что забыл толком, как пользоваться системой посадки...
barcamilan
barcamilan
   347 / 808
24 января в 22:08
да чо там скорбите? может жив он
STVA 1
STVA 1 ответил Zenit_84
   105 / 808
24 января в 21:57
Соболезнования...
Жаль парня!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   219 / 808
24 января в 21:35
Получается Экипаж не погиб,а пропал без вести.
Высказывали предположения,что могли "кинуть" Кардифф,а футболист сделает пластику и всё шито-крыто. Конечно и такой вариант не исключается,но сумма то смешная 20 лямов,что бы вводить в шок родных и близких, куда более огромные трансферы доходили до адресата. Вот согласитесь,если бы эта трагедия случилась,спустя пару игр или лет,то такого резонанса не вызвала.бывало и целая команда погибала в авиакатастрофе, сколько людей гибнет на дорогах....
КЭТиК
КЭТиК
   129 / 808
24 января в 21:30
Летайте регулярными рейсами.
ermak6848
ermak6848
   214 / 808
24 января в 21:29
печально конечно ...
Caniggia
Caniggia
   35 / 808
24 января в 21:28
Ужасная трагедия! Скорбим...
Остапчук 67
Остапчук 67
   292 / 808
24 января в 21:22
Самолета-то не нашли.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Иван Сидоров 2
   164 / 808
24 января в 21:16
Сало в Украине можно не искать
Неуместная шутка ,хоть и про хохлов !
Derby County
Derby County
   684 / 808
24 января в 21:12
Это судьба!
Соболезнования родным и близким!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 808
24 января в 21:11
1700кв.м?у нас у чинушь квартиры больше!
311
311
   76 / 808
24 января в 21:05
Стало известно, что Эмилиано Сала отправил голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел пропал с радаров. Аргентинский портал «Ole» опубликовал последние аудиосообщения Салы в WhatsApp перед тем, как самолет исчез с радаров, в котором можно услышать что он сказал:

“Привет парни. Как вы там? Я совершенно обессилен. В Нанте занимался вещами, вещами, вещами и вещами. Сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится. Я лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой”.
Чуть позже форвард отправил еще одно сообщение:

“Как вы, братья и сестры, все хорошо? Если через полтора часа у вас не будет новостей от меня, то я не знаю, нужно будет отправлять кого-то, чтобы найти меня. Папа, мне очень страшно...”.
Zenit_84
Zenit_84
   64 / 808
24 января в 20:59
Соболезнования...
Sergey Z
Sergey Z
   109 / 808
24 января в 20:53
Надежда умерла последней. Жаль, парня, очень жаль!!! Соболезнования родным и близким!!! Пусть земля ему будет пухом!!! Аминь!!!
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
24 января в 20:53
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
24 января в 20:51
R.I.P.
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