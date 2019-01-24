Полиция прекратила поиски пропавшего Салы

Полиция прекратила поиски самолета с аргентинским нападающим «Кардиффа» Эмилиано Салой.
Полиция исследовала около 1700 квадратных миль, но не нашла следов самолета, пилота или футболиста.
Одной из причин крушения воздушного судна эксперты считают обледенение крыльев.
Высказывали предположения,что могли "кинуть" Кардифф,а футболист сделает пластику и всё шито-крыто. Конечно и такой вариант не исключается,но сумма то смешная 20 лямов,что бы вводить в шок родных и близких, куда более огромные трансферы доходили до адресата. Вот согласитесь,если бы эта трагедия случилась,спустя пару игр или лет,то такого резонанса не вызвала.бывало и целая команда погибала в авиакатастрофе, сколько людей гибнет на дорогах....
Высказывали предположения,что могли "кинуть" Кардифф,а футболист сделает пластику и всё шито-крыто. Конечно и такой вариант не исключается,но сумма то смешная 20 лямов,что бы вводить в шок родных и близких, куда более огромные трансферы доходили до адресата. Вот согласитесь,если бы эта трагедия случилась,спустя пару игр или лет,то такого резонанса не вызвала.бывало и целая команда погибала в авиакатастрофе, сколько людей гибнет на дорогах....
Соболезнования родным и близким!
Соболезнования родным и близким!
“Привет парни. Как вы там? Я совершенно обессилен. В Нанте занимался вещами, вещами, вещами и вещами. Сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится. Я лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой”.
Чуть позже форвард отправил еще одно сообщение:
“Как вы, братья и сестры, все хорошо? Если через полтора часа у вас не будет новостей от меня, то я не знаю, нужно будет отправлять кого-то, чтобы найти меня. Папа, мне очень страшно...”.
“Привет парни. Как вы там? Я совершенно обессилен. В Нанте занимался вещами, вещами, вещами и вещами. Сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится. Я лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой”.
Чуть позже форвард отправил еще одно сообщение:
“Как вы, братья и сестры, все хорошо? Если через полтора часа у вас не будет новостей от меня, то я не знаю, нужно будет отправлять кого-то, чтобы найти меня. Папа, мне очень страшно...”.