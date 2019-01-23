Сала в самолёте отправил сообщение: «Такое чувство, он вот-вот развалится»

Новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала отправил голосовое сообщение в групповой чат своих друзей перед тем, как самолёт, на котором он летел в Уэльс, пропал с радаров над Ла-Маншем.

Привет, братишки, как вы? Я ужасно устал. Провёл весь день в Нанте и переделал кучу всего.

Я в самолёте. Такое чувство, что он вот-вот развалится. Я лечу в Кардифф. Завтра (Прим. - во вторник) начну тренироваться с новой командой, посмотрим, как всё будет.

Если через полтора часа от меня не будет новостей... Не знаю, пошлют ли кого-нибудь за мной, ведь найти меня будет невозможно. Как же мне страшно!