«Нант»: «Самолет с Салой мог разбиться у Нормандских островов»

22 января 2019, 19:29

«Нант» опубликовал заявление относительно нападающего Эмилиано Салы, который отправился на самолете в Уэльс для завершения трансфера в «Кардифф», но пропал без вести.

«Нант» сегодня утром узнал очень тревожные новости об исчезновении самолета Эмилиано Салы. Самолет мог разбиться в море у Нормандских островов. Руководство и вся семья «Нанта» надеются и молятся за то, чтобы Эмилиано и другие пассажиры были найдены живыми и невредимыми.

«Нант» также призвал болельщиков собраться на Королевской площади и положить желтые тюльпаны возле фонтана.