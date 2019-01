Фанаты «Миллуолла» и «Эвертона» устроили массовую драку перед матчем 1/16 финала Кубка Англии. Фанаты столкнулись на выходе со станции метро. Один из болельщиков получил ножевое ранение лица.

Millwall and Everton fans involved in disgraceful scenes before FA Cup clash as one supporter appears to be slashed with a knife during mass brawl https://t.co/ALdqwUk9qi pic.twitter.com/H5TVPnMuoi