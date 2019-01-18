Клопп подарил билет на матч 104-летнему болельщику «Ливерпуля»

Болельщик «Ливерпуля» Бернард Шеридан получил подарок от клуба на свое 104-летие. Главный тренер команды Юрген Клопп лично отправил поклоннику поздравительную открытку, а сотрудники мерсисайдцев вручили Шеридану пакет с подарками, торт, футболку с номером «104» и пригласительный билет на матч с «Кристал Пэлас».
«Дорогой Бернард, хочу лично поздравить Вас с счастливым 104-м днем рождения. Надеюсь, Вы насладитесь праздником со своей семьей и друзьями.
Спасибо за то, что продолжаете поддерживать „Ливерпуль“. You'll Never Walk Alone», - написал Клопп в письме.
Шеридан является болельщиком «Ливерпуля» с 1923 года. Вот что сказал сам именинник, когда ему преподнесли сюрприз:
Я стал гордым поклонником «Ливерпуля» еще когда был мальчишкой. С тех пор я поддерживал клуб и в плохие, и в хорошие времена. Я в полном восторге от того, что поеду на матч в субботу!
Победа над «Кристал Пэлас» станет вишенкой на моем торте!
Klopp surprises Liverpool superfan Bernard Sheridan with an incredible gift on his 104th birthday. Great memories! A very happy birthday, Bernard 😁🎂🔴 #LFC #YNWA https://t.co/dj3vjrqOvf— LFC Fanfire (@FootballFanfire) 18 января 2019 г.
Напомним, в преддверии встречи контракт с «Ливерпулем» продлил защитник Эндрю Робертсон.
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Как это дико звучит. ))
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Как это дико звучит. ))