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Капелло: «Считаю поражение в Вене незаслуженным»

20 ноября 2014, 04:49
 Наставник сборной России Фабио Капелло вновь объяснил поражение от команды Австрии.

«Я уже говорил, что считаю поражение в Вене незаслуженным. После игры с австрийцами поблагодарил футболистов, потому что они отдали все силы на поле. Есть видео, на котором видно: в течение 15-20 секунд судья трижды не зафиксировал положение „вне игры“, после чего мы пропустили», — приводит слова итальянца корреспондент «СЭ» Дмитрий Симонов.
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