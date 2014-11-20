Капелло: «Считаю поражение в Вене незаслуженным»

Наставник сборной России Фабио Капелло вновь объяснил поражение от команды Австрии.
«Я уже говорил, что считаю поражение в Вене незаслуженным. После игры с австрийцами поблагодарил футболистов, потому что они отдали все силы на поле. Есть видео, на котором видно: в течение 15-20 секунд судья трижды не зафиксировал положение „вне игры“, после чего мы пропустили», — приводит слова итальянца корреспондент «СЭ» Дмитрий Симонов.
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