Почеттино: «Мы ожидали, что сезон будет сложным, но не настолько»

Наставник «Тоттенхэма» Мауриссио Почеттино прокомментировал вылет команды из Кубка Англии от «Кристал Пэлас». 25 января «шпоры» также вылетели из Кубка Лиги.

Результат справедлив. Они забили, а мы нет. Больше мне нечего сказать. Можно говорить о контроле мяча, ударах, но если не забиваешь, то и не заслуживаешь победы.

Мы преодолели сумасшедший график матчей и были вынуждены пойти на некоторые перемены. Мы знали, что это будет сложный сезон, но не настолько. Мы выбыли из двух турниров и очень разочарованы.