Почеттино: «Мы ожидали, что сезон будет сложным, но не настолько»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас 2:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 3:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Вальядолид 2:1  Сельта - - -
18:15 Матч завершен  Жирона 0:2  Барселона - - -
20:30 Матч завершен  Реал Сосьедад 0:0  Уэска - - -
20:30 Матч завершен  Атлетик Б 1:0  Бетис - - -
22:45 Идет второй тайм, 54’  Эспаньол 1:3  Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Кьево 3:4  Фиорентина - - -
17:00 Матч завершен  Парма 2:3  СПАЛ - - -
17:00 Матч завершен  Аталанта 3:3  Рома - - -
17:00 Матч завершен  Болонья 0:4  Фрозиноне - - -
20:00 Матч завершен  Торино 1:0  Интер - - -
22:30 Идет второй тайм, 66’  Лацио 1:0  Ювентус - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Бавария 4:1  Штутгарт - - -
20:00 Матч завершен  Фортуна 0:4  РБ Лейпциг - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Монпелье 2:0  Кан - - -
19:00 Матч завершен  Амьен 0:1  Лион - - -
22:00 Матч завершен  Тулуза 0:0  Анже - - -
23:00 Закончился первый тайм  ПСЖ 1:1  Ренн - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
10:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2:1 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 1:5 Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 4:1 Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута 1:1 Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 4:1 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 1:3 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб - - -
23:10 44’ Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 1:0 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба - - -
23:10 45’ Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес 2:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос 0:0 Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун 0:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас 1:0 Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1:2 Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2:1 Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 1:2 Логотип футбольный клуб ГентГент - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 90’ Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 0:2 Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
22:00 90’ Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина 1:2 Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
22:00 90’ Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра 3:0 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас 0:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас 0:0 Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас 1:0 Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова 0:0 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
22:00 90’ Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 5:0 Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе 0:2 Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 2:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 2:1 Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира 0:0 Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос 1:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2:0 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 0:3 Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 1:0 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 3:3 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1:0 Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2:1 Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 4:0 Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 1:1 Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 0:1 Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби - - -
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 0:0 Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 0:0 Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2:1 Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 1:2 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик 0:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб ПескараПескара - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2:1 Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 4:4 Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 4:2 Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 3:0 Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис 1:2 Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 3:4 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 0:0 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 3:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 2:1 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 66’ Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 1:3 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб Яньбянь Фуде (Яньцзи)Яньбянь Фуде - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 1:0 Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 - - -
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 3:1 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур 1:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 2:0 Логотип футбольный клуб Волга Ул (Ульяновск)Волга Ул - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск 0:2 Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АстанаАстана 0:4 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл 1:1 Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1:2 Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс 0:1 Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 4:1 Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 1:2 Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты 1:2 Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:1 Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1:0 Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 1:1 Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О -:- Логотип футбольный клуб ЛьвовЛьвов - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 1:3 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 3:2 Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 1:0 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 1:0 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 0:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТолукаТолука 0:1 Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 2:1 Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 6:2 Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 0:1 Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II - - -
18:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 0:2 Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:2 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия 2:0 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 3:1 Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2:0 Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 1:1 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен 1:3 Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 0:3 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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Почеттино: «Мы ожидали, что сезон будет сложным, но не настолько»

сегодня, 23:42
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Наставник «Тоттенхэма» Мауриссио Почеттино прокомментировал вылет команды из Кубка Англии от «Кристал Пэлас». 25 января «шпоры» также вылетели из Кубка Лиги.

Результат справедлив. Они забили, а мы нет. Больше мне нечего сказать. Можно говорить о контроле мяча, ударах, но если не забиваешь, то и не заслуживаешь победы.

Мы преодолели сумасшедший график матчей и были вынуждены пойти на некоторые перемены. Мы знали, что это будет сложный сезон, но не настолько. Мы выбыли из двух турниров и очень разочарованы.

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