Источник: Неймар не вернется на поле до конца марта

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Согласно информации французских СМИ , повреждение нападающего ПСЖ Неймара оказалась весьма серьезным. Игрок пропустит не один месяц, как сообщалось ранее, а не менее двух. В самом лучшем случае бразилец вернется на поле в конце марта.

Напомним, Неймар получил рецидив старой травмы пятой плюсневой кости.