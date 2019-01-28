Источник: Неймар не вернется на поле до конца марта

Согласно информации французских СМИ, повреждение нападающего ПСЖ Неймара оказалась весьма серьезным. Игрок пропустит не один месяц, как сообщалось ранее, а не менее двух. В самом лучшем случае бразилец вернется на поле в конце марта.
Напомним, Неймар получил рецидив старой травмы пятой плюсневой кости.
Ну вы поняли.
Ну вы поняли.
Ну, а, кроме шуток, Неймарёнышу здоровья, - на поле он, иногда, всё таки вытворяет штуки!..:))
Ну, а, кроме шуток, Неймарёнышу здоровья, - на поле он, иногда, всё таки вытворяет штуки!..:))