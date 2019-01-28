Источник: Неймар не вернется на поле до конца марта

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 Матч завершен  Иран 0:3  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор 0:1 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1:1 Логотип футбольный клуб ХоброХобро - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 0:1 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 3:1 Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 0:3 Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
17:30 82’ Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда 1:1 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 51’ Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 0:1 Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 49’ Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 1:1 Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 22’ Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк 0:0 Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
19:00 2’ Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 0:0 Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс - - -
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Источник: Неймар не вернется на поле до конца марта

сегодня, 17:40

Согласно информации французских СМИ, повреждение нападающего ПСЖ Неймара оказалась весьма серьезным. Игрок пропустит не один месяц, как сообщалось ранее, а не менее двух. В самом лучшем случае бразилец вернется на поле в конце марта.

Напомним, Неймар получил рецидив старой травмы пятой плюсневой кости.

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Все комментарии
FA Premier Leagua
FA Premier Leagua ответил Литейный 4
сегодня в 18:58
Потеря реальная для Хранцузов.
Хранцузы переживут, а вот Alex12357 как переживёт до марта)
loko7
loko7
   490 / 784
сегодня в 18:56
Зато сможет на карнавал на Родину съездить.
Alex12357
Alex12357
   610 / 784
сегодня в 18:49
Неймар !Здоровья тебе парень !Тебя ждут на Кубке Америки!Выздоравливай!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   62 / 784
сегодня в 18:45
Вернётся голодный до футбола! Посмотрим!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил particular
   317 / 784
сегодня в 18:41
По мне нужно опасаться Дракслера и Ди Марию да Кавани забивает по настроению Дракслер и Ди Мария поспособствовали победе над Барселонойг4-0
cevin cigan
cevin cigan
   89 / 784
сегодня в 18:30
петух никогда не вернётся в футбол..................
drug01
drug01
   82 / 784
сегодня в 18:26
Может так не все сложно.....?
allemz
allemz
   26 / 784
сегодня в 18:21
Кхм..
Ну вы поняли.
Брулин
Брулин
   202 / 784
сегодня в 18:20
МЮ сейчас играет без оков, которые Моур на них цеплял. Выпорят шейхов налегке, к гадалке не ходи
kotmyshka
kotmyshka
   174 / 784
сегодня в 18:14
Здоровья.
Воин666
Воин666
   355 / 784
сегодня в 18:12
Уже второй год как ЛЧ так Неймар сразу травмируется.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 784
сегодня в 18:10
Потеря реальная для Хранцузов.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   194 / 784
сегодня в 18:01
срочно надо покупать Зе Болотного
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил FILL3286
   57 / 784
сегодня в 18:00
Это вряд ли
Novograd
Novograd
   495 / 784
сегодня в 17:59
ска а я в долгосрочном на псж завалил что лч возьмет
FILL3286
FILL3286 ответил Romeo 777
   24 / 784
сегодня в 17:52
У МЮ есть реальные шансы пройти ПСЖ.
мю и с этим бы клоуном прошел париж
Romeo 777
Romeo 777
   193 / 784
сегодня в 17:49
У МЮ есть реальные шансы пройти ПСЖ.
дурман
дурман
   331 / 784
сегодня в 17:46
Бедняжка Неймарушка, жаль((((
particular
particular
   85 / 784
сегодня в 17:44
А что там делать на этом поле?.. - Земля ещё холодная валяться..:))
Ну, а, кроме шуток, Неймарёнышу здоровья, - на поле он, иногда, всё таки вытворяет штуки!..:))
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