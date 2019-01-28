Неймар выбыл минимум на месяц

сегодня, 14:46

Журналист Esporte Interativo Изабелла Пальяри сообщает, что у нападающего ПСЖ Неймара рецидив старой травмы пятой плюсневой кости, из-за которой футболист пропустит минимум месяц.

Я могу подтвердить, что Неймар получил трещину в том же месте, что и год назад. Он пропустит минимум 30 дней.

Это означает, что бразилец не поможет своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».