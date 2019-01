«Челси» потерпел поражение от «Борнмута» в 24-м туре АПЛ , проиграв со счётом 0:4. Для лондонского клуба это второе поражение в истории АПЛ с разницей в 4 мяча. В первый раз «Челси» в 1996 году уступил «Ливерпулю» со счётом 1:5.

4 - Chelsea have lost a Premier League game by a four-goal margin for just the second time in the competition's history (also 1-5 v Liverpool in Sept 1996). Shock. pic.twitter.com/Rk9W10v52X