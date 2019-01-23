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Пятерка фаворитов РПЛ. Кто лучше в атаке?

вчера, 16:00

В лиге с низкой результативностью каждый гол на вес золота. «Соккер.ру» расставляет лидеров футбольной лиги по эффективности у чужих ворот.  

Количество подходов с ударами

1. «Краснодар» - 298. 2. «Спартак» - 263. 3. ЦСКА – 248. 4. «Зенит» - 238. 5. «Локомотив» - 235.

В первой части сезона тульский «Арсенал» нанес больше ударов, чем «Зенит» и «Локомотив». Можно смело предположить, что Кононов сделает все, чтобы «Спартак» догнал «быков» до конца сезона по этому показателю. Лидерство «Краснодара» кажется закономерным. Как и солидное отставание «Зенита» и «Локомотива». А если поделить количество ударов на процент владения – учесть разницу в минутах с мячом, то «Краснодар» останется первым, «Спартак» пропустит ЦСКА на вторую строчку, а «Зенит» упадет на пятую.

Самые меткие среди фаворитов

1. «Зенит» - 37.8 % промахов (90 ударов мимо). 2. «Локомотив» - 39.1 % (82). 3. «Краснодар» - 39.9 % (119). 4. ЦСКА – 41.5 % (103). 5. «Спартак» - 43.0 % (113).

38-43 % промахов – показатель лидеров. Но у кого выше общее количество ударов – у того большее количество промахов. Так что по местам расставляем по проценту неточных выстрелов от общего числа. Чаще всех мажет «Спартак». Его хавбеки грешили непонятными дальними выстрелами. А Луиса Адриано или Зе Луиша не нужно дважды просить пробить мимо ворот. Выделяется меткость «Зенита» - выходит из стиля игры, нередко доводят атаки до верного удара. А вот ЦСКА явно не хватает опыта – спешат и путают количество с качеством.

Быстрее всех в завершении атак

1. «Краснодар» - 46.3 % (86 блоков и 52 сэйва). 2 место. ЦСКА - 48.0 % (67 и 52). 3 место. «Локомотив» - 49.8 % (60 и 57). 4 место. «Зенит» - 50.8 % (59 и 62). 5 место. «Спартак» - 52.5 % (64 и 60).

Перед воротами все зависит от скорости решений и движений. Ведь можно притормозить, пробить метко, но вратарь или защитники успеют к мячу. Поэтому расставляем команды в порядке спадания процента ударов в створ, которые отразили голкиперы и оборона. Медлительнее всех и добрее к чужой защите «Зенит» и «Спартак» - свыше 50 % отраженных или заблокированных ударов. Шустрее всех «Краснодар» и ЦСКА – анализ подтверждает визуальные наблюдения.

Лучшая командная игра чемпионата

1. «Краснодар» - 227 пасов под удары (76.1 %). 2 место. ЦСКА – 193 (77.8 %). 3 место. «Спартак» - 177 (75.0 %). 4 место. «Локомотив» - 165 (70.2). 5 место. «Зенит» - 165 (69.3 %).

Что нужно учесть, чтобы понять, насколько хороша командная игра в атаке? Точно не общее количество голов, ведь часть из них – пенальти, в свои ворота или на индивидуальном мастерстве. Лучше оценить общее количество пасов под удары. Показатель демонстрирует, насколько комбинационно работают. «Краснодар» предсказуемо лидирует, а вот показатель ЦСКА впечатляет. Сыгранные команды уступили молодой банде. У Семака и Семина одинаковый показатель, но выше в рейтинге тот, у кого процент от общего количества чуточку лучше.

Моменты самого высокого качества

1. «Зенит» - 24.40 xG. 2 место. ЦСКА – 23.64 xG. 3 место. «Краснодар» - 23.59 xG. 4 место. «Спартак»» - 22.87 xG. 5 место. «Локомотив» - 21.75 xG.

У любой модели xG, в том числе той, что представлена understat.com, существуют минусы. Но правила общие, что частично нивелирует брак. И выводы любопытные: «Краснодар» наработал примерно на 24 гола, а забил 31. «Зенит» примерно на 24-25 – придумал 27. У команды Семака суммарно самые качественные моменты, а у «Локомотива» и «Спартака» серьезные недоработки – забили столько, как создали. Зато выделяется ЦСКА. Команду собрали летом, но выдали класс наравне с «Зенитом», хотя такими везучими в атаке, как «Краснодар», не были.

Лидер с лучшей реализацией шансов

1. «Зенит» - 11.34 % (27 голов). 2 место. «Краснодар» - 10.4 % (31). 3 место. «Локомотив» - 9.78 % (23). 4 место. ЦСКА – 9.27 % (23). 5 место. «Спартак»» - 8.3 % (22).

Какой процент ударов завершается голами? На этот вопрос ответ найти просто. Процент реализованных подходов рассказывает об особенностях игры команд. «Краснодар» ставит на количество и нередко оно переходит в качество – близки к «Зениту» по проценту реализованных шансов, невзирая на большую разницу в общем количестве ударов. У команды Семака «залетает» один из каждых 8-9 ударов, а «Спартак» здесь хуже все. Всего 1 из 12 ударов завершается голом.

Голы без учета стандартов и пенальти

1. «Краснодар» - 90.3 % мячей с игры. 2 место. ЦСКА – 86.6 %. 3 место. «Зенит» - 59.3 %. 4 место. «Локомотив» - 52.2 xG. 5 место. «Спартак»» - 40.9 %.

Разнообразие в атаке важно, ведь команда, у которой работает только один подход – например, рассчитывают только на стандарты, далеко не заберется. Или же выстрелит, а потом не пойдут пенальти, угловые и штрафные – начнут проигрывать и терять очки. Судя по статистике, все шансы заиметь проблемы у «Локомотива» (11 голов из 23 с пенальти и других стандартов), «Зенита» (10 из 27) и «Спартака» (5 пенальти, 13 мячей из 22 не с игры). «Краснодар» и ЦСКА двигаются куда лучше, заметно оторвались по мячам с игры от конкурентов. А если добавят мячи со стандартов – станут еще ближе к победам.

Результат сравнения и выводы

1. «Краснодар» – 30 очков (из 35 возможных).

2-3. «Зенит» и ЦСКА – по 23 пункта.

4. «Локомотив» – 16 баллов.

5. «Спартак» – 13 очков.   

- «Спартак» в первом части сезона провалился в атаке, оказались по сумме баллов хуже «Локомотива» (за первое место в номинации 5 пунктов, за последнее - 1). Всего 27 % голов после позиционных атак – худший показатель среди фаворитов. Без штрафных и пенальти у «Спартака» столько же голов, как у «Анжи» - 9;

- «Краснодар» - лучшая атакующая команда РПЛ, лидер по ударам, количеству голов, передач по выстрелы и проценту голов с игры. Заметно, что порой не хватало во всех матчах правильной работы форвардов – голов больше, чем качественных шансов, и со стандартами на сборах нужно много работать. Но «быки» доминируют при сравнении;

- показатели ярко демонстрируют, что ЦСКА – незрелая команда. Нет никаких проблем с сыгранностью, что удивляет и впечатляет – отдаем должное Ганчаренко, талантливый педагог. Но у «армейцев» почти такая же ужасная реализация, как у «Спартака», хотя позиции шикарные и скорость принятия решений выше;

- прибавить в атаке мечтает вся пятерка. Причем у каждого есть основания для положительных перемен. «Спартаку» пора забивать с игры – в прошлом сезоне были лидерами по этому параметру. ЦСКА развивается от матча к матчу. «Локомотив» не разыграл козырь Смолова и может рассчитывать на братьев Миранчуков. А «Зениту» пора выстраивать нападение не только через Дзюбу, и тогда уйдет проблема однообразия атак.

Артем не гамбургер, но его весной могут сожрать голодные и цепкие защитники. Цифры показывают, что отчасти команде Семака вообще повезло – не показали ничего выдающегося и не были такими разнообразными, как «Краснодар», но выручила реализация и разница в классе с соперниками.

Но посмотрим, как будет весной. Ведь «Спартак» и «Локомотив» слишком опытные, чтобы сыграть у чужих ворот слабее, чем осенью. А «быкам» и «армейцам» грех не использовать потенциал, на который намекнули осенью. Средняя результативность РПЛ упала до 2.13 голов за матч, что не радует.

Из пятерки фаворитов по сравнению с 17 турами прошлого сезона больше забили только «Краснодар» и ЦСКА, так что в целом лидеры задолжали голы весной.  

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Дмитрий Климович 2
   160 / 747
сегодня в 11:52
ЦСКА с Влашичем в атаке лучшие!
Коляна надо выкупать, ОДНОЗНАЧНО!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   160 / 747
сегодня в 11:50
Но у «армейцев» почти такая же ужасная реализация, как у «Спартака»
------------------------------------
Опупеть!!! Стас, это сладкая пилюлька Спартаку? ;)
борька
борька
   55 / 747
сегодня в 09:10
Добавить сюда Ростов и Рубин, и проводить ЧР в четыре круга,
МКС
МКС
   15 / 747
вчера в 19:31
Статистика вчера была на матче Локо с Зенитом, явно не в пользу Локо.

Результат все видели на табло?
Великолепный
Великолепный
   36 / 747
вчера в 19:15
Из пятерки фаворитов по сравнению с 17 турами прошлого сезона больше забили только Краснодар и ЦСКА, а армейцы еще и пропустили меньше всех.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил 25процентный клоун
   62 / 747
вчера в 17:33
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Дмитрий Климович 2
       32 / 747
    вчера в 16:37
    а Монако с Головиным
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       32 / 747
    вчера в 16:36
    Сохранил в закладках,в конце сезона вместе с автором посмеемся над этими циферками))
    а пятое место это Зенита
    Don trambon
    Don trambon
       85 / 747
    вчера в 16:14
    Ахаха) Спам на своём любимом месте - в конце))0
    Jum13
    Jum13
       14 / 747
    вчера в 16:12
    Зато спартак больше всех ныряет - вот тебе штрафные и пенальти. Учитесь! )))
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       62 / 747
    вчера в 16:10
    ЦСКА с Влашичем в атаке лучшие!
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