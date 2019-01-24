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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
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Главные провалы. «Барселона» пропустила 12 мячей, МЮ и «Спартак» - по семь

вчера, 19:16

Гранды так редко проигрывают, что каждый раз это событие. «Соккер.ру» оценивает рекордные погромы, которые пережили ведущие клубы топ-5 и РПЛ.

«Пари Сен-Жермен»

Самое крупное поражение: 0:6 (Лига 1, соперник - «Нант», 1 сентября 1971).

Недавно были в шаге от клубного рекорда по победам, но невероятных поражений в истории ПСЖ не было. Разве что от «Барселоны», но разницы не хватило, чтобы встать в один ряд с матчем против «Нанта» в семидесятых. Сейчас представить поражение ПСЖ со счетом 0:7 крайне трудно – рекорд будет держаться десятки лет.

«Бавария»

Самое крупное поражение: 0:7 (Бундеслига, соперник - «Шальке», 9 октября 1976).

Среди поражений выделяется домашний влет 0:7 против «Шальке». На выезде получали 7:1 от «Фортуны» и дважды по 6:0 от «Айнтрахта» и «Киккерс», причем в годы, когда правили в Европе – в семидесятых. Кажется, в немецком клубе любили выпить, погулять и недооценить соперников. Как иначе объяснить такие поражения от команды с тремя кубками чемпионов? 

«Боруссия» Дортмунд

Самое крупное поражение: 12:0 (Бундеслига, соперник - «Боруссия» М, 29 апреля 1978).

Представьте себе, 11:1 от «Баварии» не самое крупное поражение Дортмунда в истории. Им десять мячей забивал «Шальке», а тезки из Менхенгладбаха выиграли 12:0. Веселые у «Боруссии» истории – много невероятных побед и не меньше сказочных поражений. Пропустить 10 мячей от заклятого врага может только клуб с атакующим менталитетом.

«Арсенал»

Самое крупное поражение: 0:8 (Второй дивизион, соперник – «Лафборо Таун», 12 декабря 1896).

«Канониры» не проигрывали с разницей в восемь голов с девятнадцатого века. Это рекордный погром, случился он в гостях. Дома пропускали шесть голов от «Дерби» через пару лет после той истории. В 20 веке уступали по 0:7 сразу четырем соперникам – но самый свежий случай 1927 года рождения от «Вест Хэма». В еврокубках «Арсенал» бил «Спартак» - 2:5, но и 2:8 от МЮ все прекрасно помнят, 2011 года результат.

«Челси»

Самое крупное поражение: 1:8 (Первый дивизион, соперник – «Вулверхэмптон», 26 сентября 1953).

«Челси» забил гол престижа, но 1:8 от «Вулверхэмптона» от этого не стали рядовым поражением. Случился роковой поединок более шестидесяти лет тому назад и с той поры ничего подобного не видели. «Челси» уступал 0:5 «Барселоне» в еврокубках в шестидесятых. Проигрывал 0:6 «Шеффилд Уэнсдей» в далеком 1913. Но 1:8 с «Вулвз» в чемпионате – худшее, что случалось.

«Манчестер Юнайтед»

Самые крупные поражения: 0:7 (Первый дивизион – «Блэкберн» (10.04.1926), «Астон Вилла» (27.12.1930); второй дивизион – «Вулверхэмптон» (26.12.1931)).

У «Манчестер Юнайтед» в традициях были влеты 0:7 в Рождественские дни – случилось дважды в тридцатых годах прошлого века. В АПЛ крупнее 0:5 и 1:6 не проигрывали, причем такие победы получали «Челси» и «Манчестер Сити». И это команды, разгромившие «Юнайтед» в лиге заметнее всех, не считая «Ньюкасла» и его победы 1:7, причем именно в Манчестере.

«Манчестер Сити»

Самое крупное поражение: 2:10 (Первый дивизион, соперник – «Смол Хитт» («Бирмингем»), 17 марта 1893).

«Голубая луна» умывалась кровавыми слезами, когда проигрывала будущему «Бирмингему» еще в девятнадцатом веке. Разница в восемь мячей повторялась еще дважды, причем тоже на рубеже 19 и 20 веков. Сейчас трудно представить ситуацию, при которой Гвардиола допускает десять голов в ворота «Сити» за вечер. Даже четвертым составом так не проиграют.

«Ливерпуль»

Самое крупное поражение: 1:9 (Второй дивизион, соперник – «Бирмингем», 11 декабря 1954).

Как коварен этот «Бирмингем» - поставил черные метки в истории и «Манчестер Сити», и «Ливерпуля». «Красным» наклепали девять мячей за день 11 декабря в середине пятидесятых годов и с тех пор даже в худшие времена столько за вечер не пропускали. Разница в восемь мячей встречалась в тридцатых против «Хаддерсфилда», 2:9 уступали «Ньюкаслу», но 1:9 – самый яркий погром.

«Атлетико»

Самое крупное поражение: 1:8 (Примера, соперник – «Сельта», 5 декабря 1954).

Команды Клоппа и Симеоне пережили исторический позор в один год – в 1954, причем с разницей в неделю. Сначала «Сельта» дома забила «матрасникам» восемь мячей. А потом «Бирмингем» сделал больно вратарю «Ливерпуля». И забавно, что мадридцы финишировали в таблице выше команды из Виго, которая гуляла рядом с зоной вылета, но «Атлетико» прибили знатно.

«Барселона»

Самое крупное поражение: 1:12 (Примера, соперник – «Атлетик», 8 февраля 1931).

Каталонцы влетали в Бильбао со счетом 12:1 и вряд ли в обозримом будущем получится превзойти тот результат. Августин Бата забил тогда семь мячей «Барселоне». У «Реала», правда, есть победа 11:1 в «Эль Класико» - тоже хороший счет, запоминающийся, но забавно, что при этом рекордный только для «Реала» - это их самая крупная по счету победа. А «Барселона» влетала и крупнее, чем в десять мячей.

«Реал»

Самое крупное поражение: 1:8 (Примера, соперник – «Эспаньол», 5 марта 1930).

Каталонский клуб обыграл «Реал» 8:1, но это была не «Барселона». «Эспаньол» в марте 1930 года записал себе приятную строчку в резюме. До сих пор никто не смог повторить или превзойти тот результат. А если искать большое поражение ближе к нашим дням, то нужно упомянуть счет игры против «Валенсии» в Кубке Испании сезона 98/99 – разбили «Реал» 6:0. Также «Кайзерслаутерн» и «Милан» громили «сливочных» по 5:0 в Европе.

«Милан»

Самое крупное поражение: 0:8 (Первый дивизион, соперник – «Болонья», 5 ноября 1922).

«Россонери» в серьезной игре против солидного соперника пропускали шесть раз в 1974 году – когда уступили «Аяксу» 6:0. Но еще раньше были поражения от «Болоньи» 0:8 (причем дома) и 8:2 в гостях от «Ювентуса» в 1927 году. В официальных матчах никто и никогда так «Милан» больше не унижал и вряд ли в обозримом будущем увидим нечто подобное. Гаттузо бы убил всех в раздевалке после 0:8 на «Сан-Сиро».

«Интернационале»

Самое крупное поражение: 1:9 (Серия А, соперник – «Ювентус», 10 июня 1961).

У «Интера» хороший соперник для рекордного поражения – «Ювентус». Уступили 9:1 в Турине и тот урок хорошо выучили, ведь после него Эленио Эррера – тот самый, что потом создаст «катеначчо», которое ошибочно будут трактовать как оборонительную тактику, задержится в Милане надолго, трижды выиграет Серию А, дважды – КЕЧ. Но началось все с 1:9. А вот дома крупнее всего проигрывали только «Милану» - 0:6. 

«Ювентус»

Самое крупное поражение: 0:8 (Чемпионат Италии, соперник – «Торино», 17 ноября 1912).

Нашлось самое крупное поражение в истории «Ювентуса» в далеком 1912 году, когда в ноябре в дерби города Турина соседи обыграли их 8:0. Хотя также было поражение от «Милана» дома 1:7 – в чемпионате 1949/50 годов, 0:6 на выезде в Милане, но уже против «Интера» через четыре сезона. Также забавно, что «Ювентус» получил счет 7:0 в еврокубках – от австрийского «Винера» в 1958 году.

«Спартак»

Самое крупное поражение: 0:7 (Лига чемпионов, соперник – «Ливерпуль», 6 декабря 2017).

Надо же, именно матч против «красных» - крупнейшее поражение в истории «Спартака». Столько лет клубу, столько раз могли пропустить по семь мячей – уступали 1:6 ростовскому СКА, проигрывали 0:5 много раз, в том числе «Зениту» в 2012 году. Однако другие соперники не шли дальше, довольствовались 5-6 голами. Салах и компания заступили за грань – самый большой погром в истории «Спартака» случился в Ливерпуле.

«Локомотив»

Самое крупное поражение: 2:9 (Чемпионат СССР, соперник – «Динамо» Тбилиси, 2 июня 1948).

В истории «железнодорожников» есть особый матч – через неделю после 9 мая 1945 года они уступили 1:7 ЦДКА (ЦСКА) в первом послевоенном поединке чемпионата СССР. Но самое крупное поражение случилось через пару лет, когда «Динамо» из Тбилиси отгрузило «Локомотиву» девять мячей. Забавно, что в 1956 году в матчах между этими же соперниками счет был уже 9:2 в пользу москвичей. Веселый был футбол.

ЦСКА

Самое крупное поражение: по 0:6 (Чемпионат СССР, соперник – «Динамо» Москва, 16 октября 1936; ЛЧ, соперник – «Марсель», 17 марта 1993; РФПЛ, соперник – «Спартак», 27 июня 1993).

У «армейцев», похоже, не было поражения в стиле 1:8, если верить статистическим выкладкам. Зато «любимый» разгромный счет есть – проигрывали в шесть мячей сразу двум соседям в дерби по 0:6 и в Лиге чемпионов уступали «Олимпику» из Марселя в 1993 году. Увидим когда-то, как Акинфееву забивают 7 за вечер или хватит с Игоря многолетних приключений в ЛЧ?

«Краснодар»

Самое крупное поражение: 0:5 (РФПЛ, соперник – «Зенит», 28 августа 2011).

Есть плюс от того, что «быки» - юный богатый клуб. Сложно представить, чтобы им легко накидали шесть-семь мячей без ответа в стиле 5:6. Но с разницей в пять мячей уступали, когда в 2011 году отправились в Санкт-Петербург. Опыта не хватило, хотя с традиционными лидерами РФПЛ играть научились не сразу. Зато теперь в РПЛ один из фаворитов сезона и поражение 5:0 будет сенсацией.

«Зенит»

Самое крупное поражение: 0:8 (Чемпионат СССР, соперник – «Динамо» Москва, 12 июня 1949).

«Зенит» не пропускал восемь от «Спартака» или киевского «Динамо», зато от московских динамовцев получили именно восемь голов. А вот вторую главу этой славной для столичной команды истории вы точно знаете – «Зенит» уступил 1:7 «Динамо» в 2003 году. Также проигрывали с разницей в 5, 6 и 7 мячей, а недавно минскому «Динамо» уступали в четыре гола. Впрочем, в том случае отплатили. Но 0:8 и 1:7 – часть истории, как и крупные победы.

И рекордные успехи, о которых рассказывали раньше, и рекордные поражения сейчас маловероятны. Тяжело в двадцать первом веке забивать по 8-10 мячей, пускай разница в финансовых возможностях растет – все готовятся к матчам по современным законам, и погромы с такой разницей остаются очень редкими. Тем любопытнее узнать, что «Барселона» и «Боруссия» Д пропускали по 12 раз, «Милан» с «Реалом» по 8, а «Манчестер Сити» увидел 10 мячей в свои ворота за вечер. 

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Все комментарии
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец ответил Scuderia Ferrari
   25 / 727
сегодня в 04:45
Они желали нам 8:0 с Реалом. Обломались. Они желали Локо 0 очков в группе. Обломались. Они будут желать тому, кто будет играть в группе ЛЕ 2019-20, 4 места. Обломаются.
Слышь, Ара) На ветках Локо больше твои корефаны из бомжевика, и твои коллеги куражились, ты стрелы не переводи.
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец ответил Nikola45
   25 / 727
сегодня в 04:40
Может 1-18? )) Европейский безтрофейник ))
Что 1-18? Ты мне за 2-6 и -0-6 поясни, бомжара) Спартак бичарне с таким счётом не проигрывал)
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец
   25 / 727
сегодня в 04:39
Лол. Кучка конебичей налайкала друг дружку однотипные посты и сидит довольная))
Бильге Октай
Бильге Октай
   119 / 727
вчера в 21:45
шестинольный цска , семинольный спартак , восьминольный зенит ..... от позорище
номер 12
номер 12
   151 / 727
вчера в 21:40
С Каких это пор клубы РФПЛ стали грандами?
viv
viv
   39 / 727
вчера в 21:18
Как бы тут кб не хорохорились....Из истории уже не выкинешь...великие две победы ЦСКА над Реалом....и позорное поражение спартака 0:7 от Ливерпуля.....
Nikola45
Nikola45 ответил BenderBender
   65 / 727
вчера в 21:16
Кто это Рейнгольд? Твой кумир?)))
Свинья ))
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил BenderBender
   70 / 727
вчера в 21:14
Кто это Рейнгольд? Твой кумир?)))
Это ваш мясной гуру! хе-хе
Nikola45
Nikola45
   65 / 727
вчера в 21:14
Хорошая ветка даже настроение пошло в верх ))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил Nikola45
   69 / 727
вчера в 21:13
Собаки лают,а ЦСКА прёт!
BenderBender
BenderBender ответил Красно Синий воин
   580 / 727
вчера в 21:13
Кто это Рейнгольд? Твой кумир?)))
Nikola45
Nikola45 ответил ПерекатиПоле
   65 / 727
вчера в 21:13
У спартака свежачок годовой давности. До сих пор очень стыдно за них.
Зато смешно )) Такое настроение было хорошее! ))
Nikola45
Nikola45 ответил Дмитрий Климович 2
   65 / 727
вчера в 21:12
Бедолаги, уже не знают что придумать, и как себя оправдать!
Да эти от ста собак отбрешутся )) Сначала сожгут свои шарфы! Ноги об них вытрут )) Друг друга за лицо потрогают )) И Опять тяф Тяф !! ))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   61 / 727
вчера в 21:10
У спартака свежачок годовой давности. До сих пор очень стыдно за них.
ЦСКА - лучший клуб России
ЦСКА - лучший клуб России ответил ошалевший
   3 / 727
вчера в 21:09
цифра 43 в твоём списке не по адресу,там другой герой
Там цифры 4 и 3:10, за раунд 10 принять может только пищевик :)
ошалевший
ошалевший ответил ЦСКА - лучший клуб России
   378 / 727
вчера в 21:08
Хряки много чего кому желают, но 1:18 0:7 4 3:10 9333 16 и вечная безтрофейность в Европе от них никуда не денется :)
цифра 43 в твоём списке не по адресу,там другой герой
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил Красно Синий воин
   69 / 727
вчера в 21:08
Бедолаги, уже не знают что придумать, и как себя оправдать!
Nikola45
Nikola45 ответил Красно Синий воин
   65 / 727
вчера в 21:07
https://www.youtube.com/watch?v=ylfOt3uOPYk https://www.youtube.com/watch?v=m6IC2fzXkCE
Рейндгольд просто в прострации был! ))
А Перед этим говорил что обыграют Ливер ))
Я просто писался слушая его интервью ))
Nikola45
Nikola45
   65 / 727
вчера в 21:06
На эту ветку зашел только одна свинья )) Остальные ее за километры обходят лесными тропами ))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ЦСКА - лучший клуб России
   56 / 727
вчера в 21:05
Даже команды из Румынии и Югославии брали еврокубки, но не эти!
Nikola45
Nikola45
   65 / 727
вчера в 21:05
Европейские заслуги -0 ))))))))))
Самая результативная игра Ливерпуль - Спартак 7-0 )))))
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил BenderBender
   70 / 727
вчера в 21:03
А что ты называешь игрой в лч? Лошадиный позор?))) То, как кони играли с аутсайдером группы, показывает ценность его побед над больным Реалом))) бугагагага


Nikola45
Nikola45 ответил Великолепный камерунец
   65 / 727
вчера в 21:02
Покажи 2-6 и 0-6 умник ))
Может 1-18? ))
Европейский безтрофейник ))
ЦСКА - лучший клуб России
ЦСКА - лучший клуб России ответил Scuderia Ferrari
   3 / 727
вчера в 21:01
Они желали нам 8:0 с Реалом. Обломались. Они желали Локо 0 очков в группе. Обломались. Они будут желать тому, кто будет играть в группе ЛЕ 2019-20, 4 места. Обломаются.
Хряки много чего кому желают, но 1:18 0:7 4 3:10 9333 16 и вечная безтрофейность в Европе от них никуда не денется :)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   56 / 727
вчера в 21:00
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       70 / 727
    вчера в 21:00
    Да же ветераны сказали что это позор

    Валерий Рейнгольд: «спартак» опозорил весь российский футбол

    Дмитрий Аленичев: "0:7 - это шок. Просто позорище!"

    Каррера: «Аленичев прав, 0:7 – это позор.»

    Бубнов: « 0:7 это позор»

    Анзор Кавазашвили: "Такое поражение "спартака" - это позор для нашей страны"

    Титов: «0:7 - это клеймо на всю жизнь»

    «Такое выкинуть из головы, по-моему, невозможно. Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорят, а можно вляпаться.»
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Великолепный камерунец
       56 / 727
    вчера в 20:58
    Теоретически может найтись вратарь, который пропустит в 44 матчах ЛЧ подряд.

    5 места в группе ЛЕ и минус 1 очка в группе ЛЧ не бывает.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил ЦСКА - лучший клуб России
       56 / 727
    вчера в 20:57
    Они желали нам 8:0 с Реалом. Обломались.
    Они желали Локо 0 очков в группе. Обломались.
    Они будут желать тому, кто будет играть в группе ЛЕ 2019-20, 4 места. Обломаются.
    Шишанутый
    Шишанутый
       40 / 727
    вчера в 20:56
    Барселону все кто угодно громят! Слабый клуб.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Великолепный камерунец
       56 / 727
    вчера в 20:56
    Лучше проиграть российскому клубу, чем иностранному.
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